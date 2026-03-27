Apple toglie Launchpad dal Mac e poi frena anche l’app che lo faceva tornare

Apple ha tolto Launchpad da macOS, ma adesso il punto che fa discutere di più è un altro: la società avrebbe frenato anche l’app che provava a riportare quella stessa esperienza sui Mac più recenti.

La vicenda ruota attorno a AppGrid, un’app pensata per offrire su Mac una griglia di applicazioni molto simile a quella che per anni aveva caratterizzato Launchpad. Per molti utenti non si trattava di una semplice nostalgia dell’interfaccia precedente, ma di un modo rapido e intuitivo per aprire le app, orientarsi meglio e mantenere una certa continuità nelle abitudini quotidiane. È proprio per questo che la decisione di bloccarne gli aggiornamenti rischia di apparire più pesante della rimozione originale.

Perché il caso sta facendo discutere

Il nodo non è solo tecnico. Quando un’azienda elimina una funzione storica e poi ostacola anche chi prova a ricrearne una versione alternativa, il tema diventa inevitabilmente più ampio. In questo caso la questione tocca il rapporto tra Apple, le regole del Mac App Store e la libertà degli sviluppatori di proporre strumenti che rispondano a un bisogno rimasto scoperto. Il problema, insomma, non è soltanto l’interfaccia di un launcher, ma il messaggio che arriva a chi usa il Mac ogni giorno.

Per una parte degli utenti, infatti, Launchpad non era un dettaglio secondario. Era una funzione semplice, immediata, visiva, particolarmente utile per chi preferisce una gestione delle app meno legata alla ricerca testuale o ai percorsi classici del Finder. Con macOS Tahoe Apple ha cambiato strada, sostituendo quella logica con l’app Apps, ma non tutti sembrano aver accolto il passaggio con entusiasmo.

AppGrid nasce proprio nel vuoto lasciato da Launchpad

È qui che AppGrid trova il suo spazio. L’app non cerca di inventare una nuova categoria, ma di rispondere a un’esigenza molto chiara: riportare sul Mac una modalità di accesso alle applicazioni che diversi utenti continuano a considerare comoda. In un contesto del genere, il successo di un’alternativa non dipende tanto dall’originalità assoluta, quanto dalla capacità di offrire continuità dove il sistema operativo ha scelto di interromperla.

Ed è proprio questo che rende la situazione così delicata. Se Apple contesta ad AppGrid la somiglianza con Launchpad, lo fa su un terreno che per gli utenti appare meno lineare del solito. Perché la funzione da cui l’app prenderebbe ispirazione non è più presente nella versione attuale del sistema, e quindi il blocco finisce per sembrare, almeno da fuori, una difesa molto rigida di qualcosa che la stessa Apple ha già deciso di lasciare indietro.

Una questione che va oltre una singola app

Questa storia interessa anche chi non ha mai usato AppGrid. Tocca un tema più grande, cioè il modo in cui Apple gestisce il confine tra coerenza dell’ecosistema e spazio lasciato a sviluppatori e utenti. Da un lato c’è la volontà di controllare l’esperienza software ed evitare copie troppo vicine alle interfacce di sistema. Dall’altro c’è un bisogno reale, perché quando una funzione sparisce non sempre la sua sostituzione convince tutti allo stesso modo.

Per questo il caso non si esaurisce nella sorte di una singola applicazione. Riguarda la filosofia con cui Apple decide che cosa può evolvere, che cosa deve scomparire e che cosa invece non dovrebbe essere ricreato nemmeno da terzi. È una linea sottile, ma molto visibile, soprattutto su Mac, dove la storia del sistema è sempre stata legata anche a una certa libertà di personalizzazione.

Il punto vero è il rapporto con gli utenti Mac

Alla fine, la discussione nasce da qui. Quando una funzione storica viene rimossa, gli utenti possono anche adattarsi, ma si aspettano che resti almeno la possibilità di scegliere un’alternativa. Se anche quella strada si restringe, il rischio è che il cambiamento venga percepito non come un’evoluzione, ma come una chiusura. E sul Mac, più che altrove, questo tipo di percezione pesa ancora molto.

AppGrid forse non cambierà il destino della piattaforma, ma il caso che la circonda racconta bene una tensione che torna spesso nel mondo Apple. Non tanto tra vecchio e nuovo, ma tra ciò che l’azienda considera il futuro giusto del sistema e ciò che una parte degli utenti continua a ritenere semplicemente più comodo da usare.