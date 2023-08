Apple testa il potente Chip M3 Max per i futuri MacBook Pro

L’universo dei MacBook Pro sta per subire un’evoluzione significativa. Come svelato dalla recente edizione della newsletter PowerOn di Mark Gurman, Apple ha iniziato a testare la sua nuova creazione nella serie di chip M3, conosciuta come M3 Max.

Il nuovo Chip M3 Max: il futuro dei MacBook Pro

Il chip M3 Max si distingue con 16 core di elaborazione e ben 40 core grafici. Queste specifiche sono emerse dai log di un’applicazione Mac di terze parti, come segnalato da uno sviluppatore a Bloomberg News. Al centro di questa innovazione c’è il futuro MacBook Pro – con il nome in codice J514 – che dovremmo poter ammirare nel corso del prossimo anno.

La CPU in questione comprende 12 high-performance core, perfetti per gestire compiti intensivi come il video editing, e 4 high-efficiency core ideati per attività meno esigenti, come la navigazione web. In confronto con l’attuale campione M2, il nuovo chip M3 vanta ben 4 high-performance core addizionali per la CPU e altri 2 core grafici. Interessante notare che il MacBook Pro rivelato dai log vantava una memoria RAM di 48GB.

Gurman sottolinea che Apple sta probabilmente esplorando diverse varianti del processore, con differenti combinazioni di core. Quello emerso è solo uno degli esemplari in fase di test presso Cupertino. La serie Mx ha rappresentato un pilastro cruciale per Apple. Con l’arrivo degli M3, è ragionevole aspettarsi bun ulteriore balzo in avanti in termini di performance.

Ancora più entusiasmante è la notizia che gli M3 saranno i primi chip per desktop a utilizzare la tecnologia a 3 nanometri. Ciò promette non solo miglioramenti in termini di prestazioni, ma anche un incremento nella durata della batteria. Queste caratteristiche potrebbero riflettersi anche nel chip A17, previsto per l’attesissimo iPhone 15 Pro, che Apple presenterà prima della fine di settembre.

Se le parole di Gurman si dimostreranno corrette, i fan Apple avranno molto da celebrare a breve, con i primi Mac desktop dotati di chip M3 previsti per il lancio già a ottobre. Il futuro dei MacBook Pro sembra luminoso, e non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserva Apple.