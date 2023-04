Scene da film. Scavando un tunnel dalla caffetteria vicino, dei ladri si sono introdotti in un Apple Store e hanno rubato l’equivalente di 500.000€ in iPhone. Dopo il furto, sono spariti senza lasciar tracce: accade in un centro commerciale negli USA.

Cos’è Accaduto?

Non è la prima volta che accade, ma di sicuro è la prima a memoria nostra con queste modalità. Secondo King 5 News, i ladri sono entrati in un Seattle Coffee Gear, una caffetteria locale che confina con un Apple Store della zona, si sono nascosti in bagno e hanno iniziato a scavare un lungo tunnel che li ha portati alle backroom del negozio. Ciò ha permesso loro di eludere i sistemi di sicurezza e gli allarmi.

Il piano, a quanto pare, è stato molto ben congegnato e ha richiesto l’accesso a mappature molto precise del Centro Commerciale. Scrive su Twitter il proprietario del café:

Buongiorno fan di Twitter! Ieri è stata una giornata strana… 1. Due uomini hanno fatto irruzione in uno dei nostri punti vendita. Perché? Fare un buco nel muro del nostro bagno per accedere all’Apple Store accanto e rubare iPhone per un valore di 500.000 dollari 2. Più tardi quella notte, mentre andavo al negozio di alimentari, io e mia moglie ci siamo imbattuti in un camion fermato sul ciglio della strada, l’autista stava praticando una rianimazione al passeggero. Mia moglie ed io siamo entrati in azione. Ho tirato fuori la donna dal camion e mia moglie ha iniziato la CPR mentre istruiva l’altra persona su cosa fare. Circa 5 minuti dopo sono arrivati i medici che sono stati in grado di rianimarla prima di caricarla su un’ambulanza. Amico, abbiamo mai avuto bisogno di un margarita ieri sera. Speriamo che la giovane donna che abbiamo aiutato stia bene stamattina e che i ladri vengano beccati!

In ogni caso, la polizia è entrata in possesso dei filmati di sorveglianza e ulteriori dettagli non sono stati rilasciati perché le indagini sono ancora in corso. Nulla è stato rubato alla caffetteria, a parte il danno da 1.500 dollari per sostituire le serrature e riparare la parete del bagno.

500.000$ di Fermacarte

Il blocco di attivazione di iPhone è una funzione di sicurezza che impedisce l’accesso non autorizzato al dispositivo. Quando si attiva questa funzione, il dispositivo richiede l’account iCloud e la password dell’utente per attivarsi e poter essere utilizzato. In altre parole, se un ladro ruba un iPhone che ha il blocco di attivazione attivato, non può utilizzarlo a meno che non conosca l’account iCloud e la password dell’utente originale.

Questo è molto utile per impedire i furti di iPhone, perché rende il dispositivo inutilizzabile per chi non ha i dati di accesso dell’utente originale. Inoltre, se l’utente originale smarrisce o gli viene rubato il dispositivo, può attivare la funzione di blocco di attivazione tramite il sito web di iCloud, impedendo così che chiunque altro possa accedere alle informazioni presenti sul dispositivo.

Ad esempio, se qualcuno cerca di ripristinare un iPhone con il blocco di attivazione attivato, il dispositivo richiederà l’autenticazione dell’account iCloud e della password dell’utente originale. Se l’utente non può fornire queste informazioni, il dispositivo rimarrà bloccato e inutilizzabile, e ciò rende dunque il furto un po’ inutile da questo punto di vista: gli iPhone infatti saranno già stati bloccati e ora sono diventati dei fermacarte.

L’unico modo che hanno di utilizzarli è smontandoli e rivendendoli come pezzi di ricambio originali. E non è escluso che, in questo modo, ci facciano complessivamente perfino più soldi che vendendo l’iPhone come nuovo.

