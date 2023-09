Apple starebbe per dire addio ai cinturini in pelle per Apple Watch

Le voci sul futuro degli accessori Apple stanno diventando sempre più insistenti alla luce dell’imminente evento speciale dell’azienda. Si parla infatti di possibili cambiamenti radicali, in particolare per i cinturini dell’Apple Watch e le custodie dell’iPhone. Secondo informazioni emerse di recente, Apple potrebbe presto rinunciare ai suoi celebri cinturini in pelle per l’Apple Watch.

Addio cinturini in pelle (e non solo): Apple preferirà un materiale più ecologico

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che l’azienda potrebbe iniziare a “abbandonare la pelle anche sui cinturini per Apple Watch”. Questa mossa segue la voce che sostiene l’assenza di custodie in pelle per iPhone 15 prodotte direttamente da Apple. Ancora più interessante, c’è l’ipotesi che questa decisione possa influire sulla storica partnership tra Apple ed Hermès, collaborazione che ha avuto inizio nel 2015.

Un indizio che potrebbe confermare questa teoria proviene dai vantaggiosi sconti, che arrivano fino al 90%, offerti da Apple ai propri dipendenti sui cinturini in pelle Hermès. Di solito, quando Apple propone sconti così elevati su un prodotto ai suoi lavoratori, è segno che tale prodotto potrebbe essere presto ritirato dal mercato. Questa strategia è stata precedentemente adottata con l’HomePod originale nel 2021.

Solo la settimana scorsa, 9to5Mac ha evidenziato come alcuni dei cinturini in pelle ufficiali di Apple Watch, tra cui i modelli Modern Buckle e Hermès, siano esauriti sul sito ufficiale di Apple. Questo potrebbe suggerire che Apple stia davvero pianificando una svolta significativa nella sua gamma di accessori.

FineWoven: la risposta ecologica di Apple?

Una delle principali ragioni dietro la possibile eliminazione della pelle potrebbe essere l’ambientalismo. La pelle ha un’alta impronta di carbonio e Apple, che si è sempre presentata come un’azienda eco-compatibile, potrebbe desiderare di allontanarsi da tale materiale per ridurre ulteriormente il suo impatto ambientale.

Tuttavia, molti consumatori scelgono accessori in pelle per la loro qualità superiore. Come potrebbe Apple conciliare queste due esigenze contrastanti? Recentemente, fonti hanno suggerito che Apple potrebbe lanciare nuove custodie per iPhone, chiamate “FineWoven”, realizzate in un mix di tessuto morbido e silicone standard.

Se queste informazioni fossero accurate, potremmo ben presto vedere dei cinturini per Apple Watch prodotti con il medesimo materiale. La risposta definitiva sarà svelata martedì 12 settembre, data in cui Apple terrà il suo evento speciale per presentare iPhone 15 e Apple Watch Series 9.