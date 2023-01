Tra le big dell’industria tech, Apple è stata la prima azienda a dimostrare con i fatti di avere a cuore la privacy dei suoi utenti. Con il passare degli anni ha introdotto importanti novità che puntano a difendere i dati di chi ha un iPhone (ad esempio) tra le mani.

Gli strumenti oggi a disposizione sono diversi, ma non tutti hanno avuto modo di approfondirli. Ecco perché di tanto in tanto il colosso di Cupertino torna sull’argomento. L’ultimo video pubblicato sul canale YouTube punta i riflettori su quattro feature davvero utili che tutti dovrebbero conoscere.

Come Apple difende la tua privacy: 4 feature da utilizzare subito!

Nel divertente video intitolato “Un giorno nella vita dei dati di una persona qualunque” il protagonista è l’attore Nick Mohammed, che probabilmente ricorderai per il suo centrale ruolo nella pluripremiata serie Ted Lasso. Una esclusiva Apple TV+, ovviamente.

Attraverso scene di vita quotidiana, il colosso di Cupertino spiega come agiscono le aziende per raccogliere le nostre informazioni e come iPhone più aiutarci a proteggerle.

Protezione della privacy di Mail : questo strumento ti permette di nascondere il tuo indirizzo IP. In questo modo per le aziende sarà molto più difficile sapere dove e quando ricevi le tue email.

: questo strumento ti permette di nascondere il tuo indirizzo IP. In questo modo per le aziende sarà molto più difficile sapere dove e quando ricevi le tue email. Sistema antitracking intelligente : forse non lo sai, ma ci sono aziende che seguono tutto quello che fai quando navighi sul web. Con Safari – tramite tecniche di machine learning – puoi difenderti dai tracker che ti seguono da un sito all’altro. Il sistema di antitracking intelligente è attivo di default, ma se vuoi controllare recati in Impostazioni > Safari > Blocca cross-site tracking. Assicurati che quest’ultima voce sia abilitata.

: forse non lo sai, ma ci sono aziende che seguono tutto quello che fai quando navighi sul web. Con Safari – tramite tecniche di machine learning – puoi difenderti dai tracker che ti seguono da un sito all’altro. Il sistema di antitracking intelligente è attivo di default, ma se vuoi controllare recati in Impostazioni > Safari > Blocca cross-site tracking. Assicurati che quest’ultima voce sia abilitata. Trasparenza del tracciamento delle app : esistono app che ti tracciano anche quando non le usi (a testimonianza del fatto che per alcune aziende i tuoi dati sono di assoluto valore). Quando installi un’app, premi su “Non tracciarmi” quando appare il pop-up alla prima apertura.

: esistono app che ti tracciano anche quando non le usi (a testimonianza del fatto che per alcune aziende i tuoi dati sono di assoluto valore). Quando installi un’app, premi su “Non tracciarmi” quando appare il pop-up alla prima apertura. Wallet e Apple Pay: se paghi con Apple Pay, Apple non memorizza alcun dato sulla transazione, né il numero della carta di credito o debito associata al servizio.

