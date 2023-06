Apple sostituirà l'iPhone XR degli impiegati Apple Store con l'iPhone 14

Apple sostituirà l’iPhone XS utilizzato dai dipendenti al dettaglio con il nuovissimo iPhone 14, al fine di semplificare il loro lavoro. Questa notizia è stata riportata da Mark Gurman di Bloomberg, che ha evidenziato le lamentele dei dipendenti riguardo alla necessità di sostituire frequentemente i vecchi dispositivi durante il lavoro.

Upgrade per i dipendenti degli Apple Store: il vecchio iPhone XR verrà sostituito dal nuovissimo iPhone 14

Attualmente, i dipendenti dei negozi Apple utilizzano l’iPhone XS come punto vendita (PoS). Tuttavia, molti di loro hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzare questi dispositivi più datati, che sono stati introdotti nel 2018. Nonostante il loro design simile all’iPhone X originale e alcune migliorie nelle fotocamere e nel chip A12 Bionic, gli iPhone XS stanno iniziando a mostrare segni di rallentamento con l’ultima versione di iOS.

Con l’arrivo del nuovissimo iPhone 14, Apple ha deciso di sostituire gradualmente gli iPhone XS nei suoi negozi al dettaglio. Questo upgrade rappresenterà un significativo miglioramento per i dipendenti, che potranno beneficiare delle prestazioni superiori e delle funzionalità aggiornate del nuovo dispositivo.

Gli iPhone utilizzati come PoS negli Apple Store sono protetti da speciali custodie e vengono utilizzati per diverse attività, tra cui accettare pagamenti contactless e inviare ricevute di acquisto ai clienti. Con l’introduzione dell’iPhone 14, i dipendenti avranno a disposizione un dispositivo più moderno e performante, che faciliterà le loro operazioni quotidiane.

Al momento non sono state fornite informazioni precise sul periodo in cui verrà effettuata la sostituzione dei dispositivi, ma si presume che avverrà gradualmente in tutti i negozi Apple a livello globale. Questa mossa conferma l’impegno di Apple nel fornire strumenti adeguati ai suoi dipendenti per offrire un’esperienza di vendita ottimale ai clienti.

L’aggiornamento dell’iPhone XS al nuovo iPhone 14 nei negozi Apple rappresenta un passo significativo per migliorare l’efficienza e la produttività dei dipendenti al dettaglio. La decisione di Apple di investire in nuove tecnologie e fornire strumenti di lavoro all’avanguardia garantirà un’esperienza di alta qualità sia per i clienti che per il proprio personale.