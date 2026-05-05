Apple sfida YouTube e Spotify: arrivano i video su Apple Podcasts

Apple accelera sui video podcast e lo fa con una mossa che cambia il modo in cui milioni di utenti potrebbero consumare contenuti, portando dentro Apple Podcasts un’esperienza che fino a oggi apparteneva quasi esclusivamente a piattaforme come YouTube e Spotify.

Con il nuovo aggiornamento di Apple Podcasts, gli utenti potranno passare dall’ascolto alla visione con un semplice tocco. Un gesto banale, ma che segna un cambio di direzione preciso: il podcast non è più solo una traccia audio da ascoltare in sottofondo, diventa un contenuto da guardare, condividere e vivere in modo più immersivo.

Il podcast diventa anche visivo

Negli ultimi anni il formato è cambiato profondamente. Sempre più creator registrano le proprie puntate in studio, con videocamere e scenografie curate, trasformando le conversazioni in veri e propri show. Apple arriva ora su questo terreno con una proposta che punta sull’integrazione totale dentro il proprio ecosistema.

La novità non si limita allo streaming. Sarà possibile scaricare gli episodi anche per la visione offline, mantenendo quella continuità d’uso che da sempre caratterizza i servizi Apple. L’obiettivo è chiaro: evitare che l’utente debba uscire dall’app per cercare contenuti altrove.

Una sfida diretta a YouTube e Spotify

Con questa mossa, Apple entra in modo più deciso in un mercato già affollato. YouTube domina da anni la parte video, mentre Spotify ha investito molto nel podcasting negli ultimi tempi, puntando anche su contenuti esclusivi e produzioni originali.

Apple prova a giocare una partita diversa, sfruttando la forza del proprio ecosistema e la base installata di dispositivi. L’idea non è solo competere sui contenuti, ma offrire un’esperienza più fluida, dove audio e video convivono senza soluzione di continuità.

Creator al centro, ma con una nuova logica

Un altro aspetto centrale riguarda la monetizzazione. Apple punta a dare più strumenti ai creator, aprendo alla possibilità di inserire pubblicità video direttamente nei podcast. Non si tratta solo di spot tradizionali, ma anche di contenuti letti o integrati dagli stessi conduttori.

Questo cambia l’equilibrio del settore, perché sposta una parte del valore economico verso un formato che fino a poco tempo fa era considerato secondario. Il podcast diventa così uno spazio dove costruire un vero modello di business, non solo una piattaforma di distribuzione.

Un cambiamento che riguarda anche chi ascolta

Per gli utenti, la differenza si vedrà nel modo in cui si consumano i contenuti. Il podcast smette di essere qualcosa da ascoltare mentre si fa altro e diventa, almeno in parte, un’esperienza più attiva, più vicina a quella dei video online.

Non tutti cambieranno abitudini, ma la direzione è evidente. Sempre più contenuti nasceranno pensando anche alla componente visiva, e questo finirà per influenzare il modo in cui vengono prodotti e fruiti.

Apple arriva in questo spazio con una certa cautela, ma con un obiettivo preciso: non lasciare che il futuro del podcasting venga deciso altrove. E mentre le piattaforme si muovono per conquistare tempo e attenzione, quello che cambia davvero è il confine tra ascoltare e guardare, che diventa sempre più sottile.