Apple sempre più green: materiali riciclati, zero plastica e obiettivo emissioni 2030

La sostenibilità per Apple non è più solo una dichiarazione d’intenti ma una trasformazione concreta che coinvolge prodotti, materiali e filiera, con numeri che iniziano a incidere davvero sull’impatto ambientale globale.

Negli ultimi aggiornamenti diffusi in vista della Giornata della Terra, l’azienda ha mostrato un’accelerazione chiara: più materiali riciclati, meno plastica e una riduzione progressiva delle emissioni che avvicina il traguardo della neutralità carbonica fissato per il 2030.

Meno plastica e più materiali riciclati nei prodotti

Il dato che colpisce di più riguarda l’utilizzo di almeno il 30% di materiali riciclati in tutti i dispositivi spediti nel 2025. Non è solo una scelta simbolica, ma un cambiamento strutturale nel modo in cui vengono progettati i prodotti. Batterie, magneti e circuiti includono sempre più componenti recuperati, dal cobalto alle terre rare, fino alla saldatura e alla placcatura in oro.

Parallelamente, Apple ha eliminato completamente la plastica dagli imballaggi, sostituendola con fibre riciclabili. Una scelta che, nel giro di cinque anni, ha portato a evitare oltre 15.000 tonnellate di plastica, equivalenti a centinaia di milioni di bottiglie. È un intervento meno visibile rispetto ai dispositivi, ma con un impatto diretto su ciò che ogni utente tocca ogni giorno.

Il ruolo dei nuovi Mac e dei prodotti più recenti

Tra i prodotti simbolo di questo percorso c’è il MacBook Neo, che rappresenta uno dei punti più avanzati raggiunti dall’azienda in termini di emissioni. È il portatile con l’impronta di carbonio più bassa mai realizzata da Apple e quello con la maggiore integrazione di materiali riciclati.

Questo risultato non nasce solo dall’uso di componenti recuperati, ma da una revisione complessiva del processo produttivo. Ridurre le emissioni significa intervenire su ogni fase, dalla progettazione alla distribuzione, con un approccio che tende a ridurre progressivamente l’impatto complessivo lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Recupero dei materiali: la tecnologia dietro il riciclo

Uno degli aspetti meno visibili ma più rilevanti riguarda le tecnologie sviluppate per il riciclo elettronico. Apple ha introdotto sistemi avanzati come Cora, una linea di triturazione di precisione che utilizza sensori per separare i materiali con maggiore efficienza rispetto agli standard tradizionali.

A supporto di questo processo entra in gioco anche ARIS, un sistema basato su intelligenza artificiale che aiuta a classificare e smistare i rifiuti elettronici. L’obiettivo è recuperare più materiali possibili dai dispositivi a fine vita, riducendo la dipendenza da nuove risorse e migliorando la qualità del riciclo.

Energia, acqua e filiera: i numeri dietro la strategia

I risultati più concreti emergono dai dati complessivi: le emissioni di gas serra sono state ridotte di oltre il 60% rispetto al 2015, mentre i fornitori hanno acquistato circa 20 gigawatt di energia rinnovabile. Questo ha permesso di generare elettricità sufficiente ad alimentare milioni di abitazioni per un anno.

Anche la gestione dell’acqua mostra un cambiamento significativo, con decine di miliardi di litri risparmiati e una parte reintegrata nei sistemi ambientali. Il tasso di riciclo dei rifiuti ha raggiunto il 75%, mentre centinaia di migliaia di tonnellate sono state deviate dalle discariche.

Questi numeri raccontano una trasformazione che non riguarda solo i prodotti, ma l’intera filiera. Dalla produzione all’energia, fino alla gestione dei rifiuti, il cambiamento si costruisce su più livelli e richiede tempi lunghi per diventare visibile.

Resta però una questione aperta: quanto queste scelte influenzeranno davvero il modo in cui vengono prodotti e consumati i dispositivi nei prossimi anni. Perché se la direzione sembra tracciata, il vero banco di prova sarà capire quanto questo modello riuscirà a reggere quando la domanda globale continuerà a crescere.