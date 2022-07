In queste ore bollenti di luglio (e subito dopo i due giorni del Prime Day 2022), sono tornati gli Sconti Education di Apple. Con il suo programma “Back to School”, l’azienda di Cupertino consente a studenti universitari, docenti e personale d’istituto di risparmiare sull’acquisto di alcuni suoi prodotti, servizi e accessori. E c’è anche un (relativamente) piccolo regalo.

La promozione riguarda unicamente Mac e iPad, perfetti compagni di viaggio per gli studenti universitari. Ma c’è anche la possibilità di acquistare a prezzo scontato due accessori molto richiesti, ovvero Apple Pencil e Smart Keyboard, e di ottenere uno sconto del 20% su AppleCare+. Per approfittare della promozione, studenti, docenti e coloro che fanno parte del personale di un istituto, devono obbligatoriamente registrarsi alla piattaforma UNiDAYS, attraverso la quale si potrà dare conferma delle proprie informazioni.

Inoltre, con l’acquisto di un prodotto usufruendo degli Sconti Education si può ottenere una Apple Gift Card dal valore massimo di 150 euro, da utilizzare poi per acquistare quel che si vuole su Apple Store Online o in uno dei tanti negozi fisici del colosso californiano.

Detto ciò, andiamo al dunque. Di seguito alcuni esempi di dispositivi e relativi prezzi scontati:

MacBook Air M1: a partire da 1.114 euro

MacBook Air M2: a partire da 1.414 euro

MacBook Pro 13″ M2: a partire da 1.514 euro

MacBook Pro 14″: a partire da 2.114 euro

MacBook Pro 16″: a partire da 2.564 euro

iMac 24″: a partire da 1.349 euro

iPad Air: a partire da 646 euro

iPad Pro: a partire da 854 euro

Gli Sconti Education sono davvero così convenienti?

Diciamo fin da subito che uno sconto è conveniente per definizione, che permetta di risparmiare 20, 50 o 100 euro. La promozione proposta di Apple è certamente vantaggiosa perché si traduce in un risparmio di una bella cifra rispetto al prezzo di listino, però c’è un “però”. Su Amazon (ma anche altre piattaforme di e-commerce), gli stessi prodotti sopraindicati si trovano spesso a prezzi nettamente inferiori, come nel caso dell’ultimo iPad Air.

Con lo Sconto Education, la stessa configurazione del tablet con chip M1 (quella base) viene proposta da Apple a 646 euro (-50 euro rispetto al prezzo consigliato). Su Amazon la si trova OGGI (14 luglio 2022) a 599 euro, che è un’offerta decisamente più allettante. E quindi qual è il consiglio? Beh, di dare un’occhiata su altri store digitali prima di acquistare su quello di Apple. Così, giusto per sicurezza.