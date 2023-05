Apple risarcirà i proprietari di MacBook per le tastiere difettose

In un sviluppo significativo, un tribunale statunitense ha finalmente consentito ad Apple di raggiungere un accordo con i proprietari di MacBook afflitti da tastiere difettose. Questo segna la fine di uno dei più grandi fiaschi tecnologici degli ultimi anni: il problematico design della tastiera a farfalla dei MacBook.

Un compromesso da 50 milioni di dollari per i MacBook difettosi

Come riportato da Reuters, un giudice statunitense ha approvato un accordo da $ 50 milioni che Apple ha offerto ai suoi clienti. Secondo l’accordo, i proprietari di MacBook colpiti riceveranno risarcimenti che vanno da $ 50 a $ 395. Il tribunale ha respinto contemporaneamente due obiezioni chiave all’accordo.

Il design della tastiera a farfalla di Apple, introdotto per la prima volta nel 2015, ha causato molti mal di testa ai proprietari di MacBook a causa della sua inaffidabilità e propensione alla rottura. Tuttavia, questo accordo offre un po’ di sollievo a coloro che hanno dovuto affrontare queste problematiche.

Due ostacoli eliminati per il risarcimento

Nonostante la contestazione di un gruppo di clienti che hanno ricevuto $ 125 a persona, poiché sostenevano che le spese di riparazione della tastiera potevano superare i $ 300, il tribunale ha mantenuto l’importo del risarcimento.

Inoltre, il tribunale ha respinto un’obiezione sollevata dai proprietari di MacBook che avevano avuto problemi con la tastiera ma non l’avevano fatto riparare. In risposta a questa contestazione, il giudice ha affermato che, nonostante non tutti i presunti danneggiati riceveranno un risarcimento, l’accordo beneficia un numero significativo di individui. In sostanza, il tribunale ha ritenuto che l’accordo coprisse un numero adeguato di clienti colpiti.

Adesso, sembra che i proprietari di MacBook negli Stati Uniti che sono stati costretti a riparare le loro tastiere a farfalla stiano per ricevere un risarcimento. Questa problematica, tuttavia, non dovrebbe influenzare i proprietari dei più recenti laptop Apple, dato che l’azienda è passata a un design di tastiera con meccanismo a forbice più affidabile e convenzionale alla fine del 2019.