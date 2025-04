Apple rilascia watchOS 11.4: nuove funzioni e supporto ampliato

Apple ha da poco aggiornato i suoi smartwatch con il rilascio di watchOS 11.4, disponibile per i modelli Apple Watch Series 6 e successivi, inclusi Ultra e SE 2. Questo aggiornamento promette di migliorare l’esperienza utente con funzionalità avanzate e ottimizzazioni mirate.

Una delle novità più attese è la possibilità di far suonare le sveglie Sleep Wake Up anche in modalità silenziosa. Questa funzione combina segnali acustici e vibrazioni, garantendo un risveglio più efficace per chiunque fatichi a lasciare il letto al mattino.

Ma non finisce qui: l’aggiornamento include anche il supporto Matter, un protocollo che migliora l’integrazione con dispositivi per la smart home, come i robot aspirapolvere. Gli utenti possono ora controllare questi dispositivi direttamente dal polso tramite l’app Home o con comandi vocali a Siri, rendendo le automazioni domestiche ancora più fluide e personalizzabili.

Per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo, è sufficiente accedere all’app Aggiornamento Software Apple tramite l’app Apple Watch su iPhone, assicurandosi che l’orologio abbia almeno il 50% di batteria e sia posizionato sul caricatore. Oltre alle nuove funzionalità, il pacchetto risolve bug noti, come problemi di scarsa responsività nella selezione dei quadranti, e introduce miglioramenti generali di sicurezza.