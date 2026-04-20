Apple rallenta sui Mac: Mac Studio e nuovo MacBook Pro verso il 2027

Apple starebbe rivedendo i tempi di lancio di alcuni dei suoi Mac più attesi, e il motivo non sarebbe un semplice cambio di programma ma una combinazione di ritardi produttivi e pressione crescente sulla disponibilità di memoria.

Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore disegnano uno scenario più prudente per la roadmap della linea Mac. Al centro ci sono due prodotti molto diversi ma ugualmente importanti: da una parte il prossimo Mac Studio, atteso come aggiornamento di fascia alta per utenti professionali, dall’altra il futuro MacBook Pro ridisegnato, quello che dovrebbe introdurre un pannello touch e un’impostazione più vicina a una nuova fase dell’hardware Apple.

Mac Studio potrebbe arrivare più tardi del previsto

Il primo modello a risentire di questo rallentamento sarebbe il nuovo Mac Studio. Invece di debuttare nella finestra inizialmente immaginata per l’estate, il desktop professionale di Apple potrebbe scivolare più avanti, con un’attesa che inizia a diventare più lunga anche per chi guarda a questa macchina come al riferimento per lavori creativi, sviluppo e produttività avanzata.

Non si tratterebbe di un cambio di strategia sul prodotto, ma di una conseguenza diretta di una filiera più sotto pressione. Ed è proprio questo aspetto a rendere la vicenda interessante: Apple, che negli ultimi anni aveva dato l’idea di saper reggere meglio di altri gli urti del mercato, adesso sembra costretta a rallentare almeno su alcuni modelli chiave.

Il nuovo MacBook Pro touch si allontana

Ancora più delicata è la situazione del prossimo MacBook Pro con display touch, un progetto che da solo racconta quanto Apple stia ripensando il futuro della linea portatile professionale. Per anni l’azienda ha evitato di portare il tocco sul Mac, preferendo tenere distinti i mondi di Mac e iPad. Proprio per questo, un eventuale lancio avrebbe un peso simbolico molto forte.

Ora però la finestra temporale sembrerebbe allungarsi. Invece di arrivare sul finire del 2026, questo modello potrebbe slittare verso il 2027, allontanando uno dei cambiamenti più osservati nella prossima generazione di portatili Apple.

La memoria è diventata il vero nodo

Dietro questi rinvii ci sarebbe soprattutto la situazione della memoria RAM, sempre più contesa in un mercato dove i data center e i progetti legati all’intelligenza artificiale stanno assorbendo quantità enormi di componenti. Questo non significa che Apple stia fermando lo sviluppo dei suoi Mac, ma che anche una macchina industriale molto efficiente deve fare i conti con un equilibrio globale meno stabile.

Per gli utenti il punto è semplice: il percorso dei prossimi Mac non sembra essersi interrotto, ma sta diventando più lento. E in questa attesa c’è anche un segnale preciso su dove si stia muovendo Apple: prodotti più ambiziosi, più specializzati e inevitabilmente più esposti alle tensioni della filiera tecnologica mondiale.