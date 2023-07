Apple Prime Day: oggi l'ultimissimo iPhone 14 è tuo a 230 EURO IN MENO!

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Desideri un modello dalle prestazioni elevate, un design elegante e una qualità senza compromessi?Allora non puoi perderti l’offerta speciale su Amazon per l’Apple iPhone 14 (128 GB)! Questo straordinario dispositivo è disponibile a soli 799 euro, con uno sconto del 22%.

Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 230 euro sul prezzo di listino, oltre a poter pagare in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione del genere è davvero irripetibile, approfittane il prima possibile!

Apple iPhone 14 (128 GB): caratteristiche e funzionalità

L’Apple iPhone 14 (128 GB) è il compagno ideale per coloro che desiderano vivere un’esperienza di utilizzo al top. Dotato del potente processore A16 Bionic, ti offre una velocità di esecuzione incredibile, permettendoti di eseguire applicazioni e giochi ad alte prestazioni senza problemi. La capacità di archiviazione da 128 GB ti garantisce ampio spazio per salvare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite.

Lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici dell’iPhone 14 ti regala colori vividi, dettagli nitidi e un contrasto eccezionale, offrendoti un’esperienza visiva coinvolgente per la visione di contenuti multimediali, la navigazione sul web e l’utilizzo delle applicazioni. La risoluzione di 2532 x 1170 pixel garantisce immagini definite e dettagliate, permettendoti di goderti ogni singolo dettaglio con una qualità superiore.

L’iPhone 14 offre una fotocamera all’avanguardia, permettendoti di scattare foto e registrare video di altissima qualità. La fotocamera principale da 12 MP ti permette di catturare immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 12 MP ti offre selfie di eccellente qualità e videochiamate cristalline. Con la modalità Notte, puoi scattare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La sicurezza è una priorità per Apple, e l’iPhone 14 non fa eccezione. Il dispositivo è dotato del riconoscimento facciale avanzato grazie a Face ID, che ti consente di sbloccare il telefono in modo sicuro e veloce con un semplice sguardo.

Ad oggi l’Apple iPhone 14 (128 GB) è disponibile su Amazon a soli 799 euro grazie ad uno sconto bomba del 22%. L’occasione è davvero speciale quindi approfittane il prima possibile!

