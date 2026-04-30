Apple prepara una raffica di novità: iPhone 18, pieghevole,Mac e smart home

Il 2026 si preannuncia come uno degli anni più intensi per Apple, con una serie di lanci che toccano praticamente ogni categoria, dagli iPhone ai Mac fino alla casa connessa, segno di una strategia che punta a rafforzare l’intero ecosistema.

Dopo i primi annunci della primavera, tra cui il nuovo MacBook Neo, l’azienda di Cupertino si prepara a un calendario fitto di novità. Si parla di oltre quindici prodotti in arrivo entro la fine dell’anno, accompagnati anche da due nuove applicazioni pensate per integrare meglio servizi e dispositivi.

iPhone 18 e il primo pieghevole

Il momento più atteso resta quello legato ai nuovi iPhone. In autunno dovrebbero arrivare i modelli iPhone 18 Pro e Pro Max, insieme a una novità che circola da tempo: il primo iPhone pieghevole.

Il progetto, indicato come iPhone Fold o Ultra, rappresenterebbe un cambio di rotta importante. Si parla di uno schermo ampio, senza pieghe visibili, e di un ritorno del Touch ID in alternativa al Face ID. Accanto a questi modelli, Apple potrebbe mantenere una strategia a più livelli con varianti lanciate anche nel corso del 2027.

Apple Watch e nuovi dispositivi per la casa

Tra le novità previste ci sono anche i nuovi Apple Watch, con la Series 12 e l’Ultra 4. I cambiamenti riguarderebbero design più sottile, chip aggiornati e possibili nuove modalità di interazione.

Ma è soprattutto sul fronte della domotica che Apple sembra voler accelerare. Sono attesi nuovi HomePod, uno smart hub domestico e dispositivi come videocamere e campanelli intelligenti, pensati per integrarsi con l’ecosistema e rendere la casa sempre più connessa.

iPad e Mac, aggiornamenti diffusi

Il rinnovamento coinvolgerà anche la linea iPad, con una nuova generazione del modello base e un aggiornamento dell’iPad Mini. Entrambi dovrebbero supportare pienamente le funzioni di Apple Intelligence, sempre più centrali nell’offerta software.

Sul lato Mac, si parla di nuovi Mac Studio, Mac mini e iMac aggiornati, oltre a un MacBook Pro con display OLED. Dopo l’uscita di scena del Mac Pro, l’attenzione sembra spostarsi su soluzioni più versatili e diffuse, capaci di coprire un pubblico più ampio.

Due nuove app

Oltre all’hardware, Apple prepara anche novità sul piano software. La prima riguarda un’app chiamata Business, pensata per il mondo professionale e per unificare strumenti e servizi aziendali in un unico ambiente.

La seconda applicazione, ancora meno definita, dovrebbe essere legata a Siri e a un’evoluzione dell’assistente vocale. L’obiettivo è rendere l’interazione più naturale, combinando voce, testo e contesto, in linea con le soluzioni già viste nel campo dell’intelligenza artificiale.

Un ecosistema sempre più centrale

Quello che emerge è una strategia chiara: rafforzare il legame tra dispositivi, servizi e utenti. Ogni prodotto, dalle cuffie agli smartphone fino agli strumenti per la casa, diventa parte di un sistema più ampio.

Il 2026 potrebbe quindi segnare un passaggio importante, non tanto per il singolo dispositivo, ma per l’insieme delle esperienze che Apple cerca di costruire attorno all’utente. E proprio da questo equilibrio tra hardware e software si giocherà la vera partita nei prossimi mesi.