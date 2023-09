Apple potrebbe lanciare nuovi prodotti nello store dopo il 12 settembre

La colossale azienda tech è in procinto di tenere uno degli eventi più attesi dell’anno, previsto per il 12 settembre. Anche se la società mantiene il solito riserbo sui dettagli dell’evento, l’attesa riguarda principalmente l’annuncio dell’iPhone 15, dell’Apple Watch Series 9 e di una serie di nuovi accessori. Ciò che ha scatenato ulteriori speculazioni è la notizia che alcuni di questi prodotti potrebbero essere disponibili nei negozi al dettaglio Apple quasi immediatamente dopo la conclusione dell’evento.

Apple avrà nuovi prodotti negli store al dettaglio secondo Mark Gurman

L’autorevole voce di Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple ha pianificato aggiornamenti nei suoi negozi al dettaglio nella serata del 12 settembre. Questa mossa inusuale, considerando che la disponibilità dei nuovi prodotti solitamente avviene la settimana successiva all’annuncio, suggerisce la possibilità che almeno alcuni degli articoli presentati possano essere resi disponibili ai consumatori già il 13 settembre.

Mentre rimane una questione aperta quale tra i nuovi prodotti verrà effettivamente lanciato immediatamente, le tendenze passate suggeriscono che potrebbe trattarsi degli accessori. Rumors indicano che Apple potrebbe introdurre una nuova custodia di ricarica con porta USB-C per gli AirPods Pro, così comenuovi cinturini per l’Apple Watch. Entrambi potrebbero essere tra i primi prodotti disponibili post-evento.

L’evento si terrà alle 10:00 PT/13:00 ET e, come da tradizione, sarà preregistrato con la presenza della stampa all’Apple Park. Mentre l’attesa cresce, la comunità tech rimane sintonizzata per le ultime novità.