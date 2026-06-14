Apple, perché sempre più utenti stanno passando ad Android: ecco perché

La gamma iPhone 17 ha venduto oltre le previsioni, con risultati che hanno probabilmente sorpreso la stessa Apple. Eppure una fetta di possessori migra verso Android, e i motivi raccolti da BGR sui forum nel 2026 raccontano qualcosa di poco intuitivo: chi se ne va non lo fa quasi mai per le prestazioni, ma per la rigidità del sistema.

La voce più citata è la personalizzazione. Android viene percepito come molto più flessibile, con la possibilità di intervenire su launcher, temi, font e animazioni a livello di sistema. Apple ha colmato parte della distanza — i widget sono arrivati con iOS 14, la schermata di blocco personalizzabile con iOS 16 — ma per molti il confronto resta sbilanciato.

Poi c’è il prezzo. La lineup iPhone parte da circa 599 dollari per il modello entry-level e cresce rapidamente salendo di fascia, mentre l’offerta Android copre uno spettro molto più ampio, dai dispositivi economici ai premium. Chi vuole spendere meno senza rinunciare alle funzioni di base trova lì più margine di scelta.

Perché molti utenti stanno passando da Apple ad Android

Il dettaglio più curioso riguarda la tastiera di sistema, indicata tra le frustrazioni più discusse. La correzione automatica viene giudicata imprecisa e meno efficiente rispetto ad alternative come Gboard. È un punto che spiazza, perché parla di un attrito quotidiano e minuto — la digitazione di ogni messaggio — più che di una caratteristica da scheda tecnica.

Sul fronte hardware pesano ancora l’assenza del jack audio da 3,5 mm e il mancato supporto alle microSD. Qui la fonte introduce una nota onesta: si tratta di elementi ormai marginali per la maggioranza delle persone, rilevanti soprattutto in ambito multimediale e professionale. È un’ammissione che ridimensiona uno degli argomenti storici contro l’iPhone, di solito agitato come decisivo.

Restano le ragioni software. Android rende più semplice il sideloading e l’installazione di store alternativi, e diversi utenti preferiscono la sua navigazione nell’interfaccia, che include un vero tasto indietro. Sul design, l’ecosistema iPhone appare uniforme, mentre dall’altra parte ci sono pieghevoli, form factor sperimentali, stilo integrati e sistemi di raffreddamento avanzati sui modelli pensati per il gaming.

Qui si apre la contraddizione più interessante. Le motivazioni dell’addio sono in larga parte software e di libertà d’uso, eppure la risposta annunciata da Apple è di tipo fisico: il primo iPhone pieghevole è atteso per l’autunno. Una mossa che affronta il capitolo del form factor, ma lascia intatti i nodi che gli utenti citano per primi — la chiusura dell’interfaccia, la tastiera, il prezzo d’ingresso.

Quanti di questi migranti tornerebbero indietro per uno schermo che si piega, e quanti chiedevano invece tutt’altro, è la domanda che la raccolta di testimonianze lascia aperta.