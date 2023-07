Apple Music con iOS 17 ha una nuova funzione, i crediti

Apple ha aggiunto una nuova funzionalità alla sua piattaforma di streaming musicale con l’arrivo di iOS 17 beta 3: una sezione dedicata ai titoli di coda. Questa funzione, precedentemente disponibile solo nell’app Apple Music Classical, è stata richiesta da molti utenti per l’app principale di Apple Music e finalmente è diventata realtà.

Apple Music introduce una nuova funzione molto richiesta dagli utenti: i crediti

Con questa nuova opzione, gli utenti possono ora controllare i crediti dettagliati per ogni brano su Apple Music. Basta toccare il pulsante a tre punti accanto al brano e selezionare l’opzione “Visualizza crediti”. I crediti sono suddivisi in diverse categorie, come artisti dello spettacolo, scrittura di canzoni e testi, produzione e ingegneria. Questo permette agli utenti di avere una visione più completa di tutte le persone coinvolte nella creazione di un brano.

Inoltre, la nuova sezione dei crediti indica se il brano è disponibile in Dolby Atmos e Lossless, offrendo agli utenti ulteriori informazioni sulla qualità audio del brano.

iOS 17 porterà anche altre nuove funzionalità su Apple Music. Una di queste è il Crossfade, che consente di mixare in modo fluido una canzone con quella successiva per una transizione senza interruzioni. Ci saranno anche playlist collaborative, che permetteranno agli utenti di creare playlist insieme ad amici e familiari, e un nuovo mini player che offre un’esperienza di ascolto più compatta.

Inoltre, iOS 17 introdurrà SharePlay su CarPlay, consentendo agli utenti di condividere la loro musica preferita con i passeggeri durante i viaggi in auto.

La maggior parte di queste funzionalità è già disponibile nella versione beta attuale di iOS 17, ad eccezione delle playlist collaborative, che verranno introdotte entro la fine dell’anno. Queste nuove aggiunte rendono l’esperienza di ascolto su Apple Music ancora più ricca e personalizzata, offrendo agli utenti maggiori informazioni sui brani e nuove opzioni di condivisione.

Con l’arrivo di iOS 17, Apple continua a migliorare la sua app di streaming musicale, offrendo funzionalità innovative e rispondendo alle richieste degli utenti. La sezione dedicata ai titoli di coda su Apple Music è un ulteriore passo avanti nell’offrire un’esperienza completa e informativa per gli appassionati di musica.