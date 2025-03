Apple Music celebra la musica del Commonwealth con Re Carlo III

“La musica è il linguaggio universale dell’umanità”, dichiarava il poeta Henry Wadsworth Longfellow. Ed è proprio attraverso questa forma d’arte che Re Carlo III ha scelto di rendere omaggio al Commonwealth, curando in prima persona un evento musicale esclusivo intitolato “The King’s Music Room”, in onda su Apple Music il 10 marzo 2025.

Il programma offrirà un’intima finestra sulla vita del sovrano, con una selezione musicale che spazia dai crooner degli anni ’30 ai ritmi moderni dell’Afrobeats, passando per il reggae classico e le hit disco. La playlist, pensata per unire generazioni e culture, include leggende come Bob Marley, Kylie Minogue e Grace Jones, affiancati da artisti emergenti quali Davido e RAYE.

Durante la trasmissione, il Re stesso racconterà aneddoti personali legati ai brani e agli artisti selezionati, trasformando la sua sala musicale in un luogo di narrazione e connessione. L’evento sarà trasmesso su Apple Music 1 alle 6:00 GMT e successivamente reso disponibile on demand per gli abbonati. Per gli appassionati, il trailer sarà accessibile gratuitamente sulla piattaforma.

Rachel Newman, rappresentante di Apple Music, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un ponte tra culture diverse, mentre il Maestro Errollyn Wallen ha evidenziato la straordinaria ricchezza musicale del Commonwealth che emerge dalla selezione reale. Il sovrano ha inoltre dichiarato che la musica ha un potere unificante, capace di evocare ricordi, offrire conforto e creare connessioni profonde tra le persone.