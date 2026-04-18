Apple Maps migliora ancora su iPhone: in iOS 26.5 arriva una novità utile nella ricerca

Apple continua a ritoccare Mappe con interventi piccoli ma molto concreti, e in iOS 26.5 sta prendendo forma una novità che può rendere la ricerca dei luoghi più immediata già dal primo tocco, senza obbligare l’utente a partire sempre da zero.

Negli ultimi mesi Apple Maps ha ricevuto diversi aggiornamenti che hanno cambiato il modo in cui l’app viene usata ogni giorno. Oltre al restyling dell’interfaccia introdotto con iOS 26, Apple ha spinto soprattutto su tre aree: la memoria dei luoghi visitati, i percorsi preferiti e una ricerca più naturale. Sono aggiunte che non stravolgono l’app in modo spettacolare, ma la rendono più personale e più vicina alle abitudini reali di chi si muove ogni giorno con l’iPhone. Apple descrive effettivamente in iOS 26 funzioni come Visited Places e Preferred Routes, pensate per tenere traccia dei luoghi già raggiunti e per riconoscere i tragitti abituali.

La prossima tappa sembra essere Suggested Places, una nuova aggiunta comparsa nelle beta di iOS 26.5. La funzione appare quando si tocca il campo di ricerca di Mappe e mostra subito alcuni luoghi suggeriti, ancora prima di digitare qualcosa. L’idea è semplice: offrire scorciatoie utili basate su ciò che è popolare nelle vicinanze, sulle ricerche fatte in passato e su altri segnali legati all’uso personale dell’app. La presenza di Suggested Places nelle beta di iOS 26.5 è stata segnalata nelle prime analisi delle versioni di test.

Una ricerca più rapida e più vicina all’uso quotidiano

È proprio questo l’aspetto più interessante. In molte app di navigazione, la ricerca resta un gesto neutro: si apre il campo, si scrive, si aspetta il risultato. Apple invece sta provando a trasformare quel momento in qualcosa di più proattivo, cercando di proporre subito destinazioni che possano avere senso nel contesto in cui ci si trova. Non è una rivoluzione, ma è una scelta coerente con la direzione presa da Cupertino, che da tempo punta su suggerimenti sempre più integrati nel sistema.

In pratica, Apple Maps non vuole soltanto rispondere a una richiesta, ma provare ad anticiparla. È la stessa logica che si vede anche in altre parti dell’ecosistema Apple: meno passaggi manuali, più suggerimenti contestuali, più attenzione a ciò che può servire davvero in quel momento. In questo senso, la nuova funzione si inserisce bene accanto alla ricerca in linguaggio naturale supportata da Apple Intelligence, che in iOS 26 ha già reso l’app più flessibile quando si cercano posti con esigenze specifiche. Apple ha presentato per Maps anche una ricerca più naturale e intelligente all’interno delle novità di iOS 26.

Mappe cresce, ma resta da capire dove porterà questa direzione

Il punto da osservare sarà soprattutto uno: quanto questi suggerimenti si riveleranno davvero utili una volta arrivati a tutti. Nella fase beta la funzione sembra leggera e poco invasiva, perché non affolla la schermata e non dà l’idea di essere stata inserita a forza. Anzi, la sensazione è che completi abbastanza bene la sezione di ricerca, rendendola più viva e meno vuota nei momenti in cui non si ha una destinazione precisa in mente. Questa è un’inferenza basata sulle versioni beta fin qui descritte pubblicamente.

C’è poi un altro elemento da tenere d’occhio. Diverse indiscrezioni indicano che Apple stia preparando l’arrivo di annunci sponsorizzati in Maps negli Stati Uniti e in Canada a partire dall’estate 2026. Non significa che Suggested Places diventerà automaticamente uno spazio pubblicitario, ma il contesto rende questa evoluzione ancora più interessante. Se Apple riuscirà a mantenere l’equilibrio tra suggerimenti utili e possibili spinte commerciali, Mappe potrebbe continuare a crescere come uno dei servizi più solidi e maturi dell’iPhone.