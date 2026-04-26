Apple Maps introdurrà la pubblicità: ecco dove comparirà e come funzionerà su iPhone

Apple si prepara a introdurre la pubblicità all’interno di Apple Maps, segnando un cambiamento importante per uno dei servizi più usati su iPhone.

Dopo anni in cui l’app è rimasta priva di inserzioni, l’azienda sta lavorando a un sistema di annunci che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, con le prime tracce già individuate nelle versioni di test di iOS.

La novità non è ancora attiva per tutti, ma la direzione è chiara: Apple vuole espandere il proprio ecosistema pubblicitario anche oltre App Store e News, portando gli annunci direttamente dentro Mappe, un’app utilizzata ogni giorno per spostamenti, ricerche locali e navigazione.

Dove appariranno gli annunci in Apple Maps

Le inserzioni saranno integrate soprattutto nella ricerca. Quando si cerca un luogo, come un ristorante o un bar, alcuni risultati potranno comparire in evidenza perché sponsorizzati. In pratica, le attività commerciali potranno pagare per apparire più in alto tra i risultati.

Apple sta lavorando anche a una sezione chiamata Suggested Places, che mostrerà suggerimenti basati su ciò che è popolare nelle vicinanze o sulle ricerche recenti. Anche qui potranno comparire contenuti sponsorizzati, sempre indicati come annunci.

Come funzionerà il sistema pubblicitario

Il meccanismo sarà simile a quello già visto nell’App Store. Le aziende potranno fare offerte per determinate parole chiave, come categorie di attività o servizi. Il risultato è che, cercando qualcosa di specifico, il primo risultato potrebbe essere un’inserzione a pagamento.

Apple ha chiarito che gli annunci saranno sempre identificati con un’etichetta chiara, evitando confusione tra risultati normali e sponsorizzati. È un punto importante per mantenere una certa trasparenza all’interno dell’app.

Privacy e dati: la posizione di Apple

Uno degli aspetti più delicati riguarda la privacy. Apple sostiene che la posizione e le interazioni con gli annunci non saranno collegate all’account personale. I dati resterebbero sul dispositivo e non verrebbero condivisi con terze parti.

È una differenza rispetto ad altri modelli pubblicitari più aggressivi, ma resta da vedere come questa promessa verrà percepita dagli utenti, soprattutto considerando che Apple ha costruito gran parte della propria immagine proprio sulla tutela dei dati.

Quando arriveranno e dove saranno disponibili

Il lancio degli annunci è previsto per l’estate, inizialmente negli Stati Uniti e in Canada. Come spesso accade con le novità Apple, è probabile che la distribuzione avvenga in modo graduale, con un’espansione successiva in altri Paesi.

La funzione è già in fase di preparazione nelle versioni beta di iOS 26.5, ma non è ancora attiva pubblicamente. Questo significa che potrebbero esserci cambiamenti prima del rilascio definitivo, sia nell’interfaccia sia nelle modalità di visualizzazione.

L’arrivo della pubblicità in Apple Maps rappresenta un passaggio importante per Apple, che continua a spingere sui servizi come fonte di crescita. Resta da capire come reagiranno gli utenti: se gli annunci resteranno discreti e utili, potrebbero integrarsi senza troppi problemi. In caso contrario, il rischio è di alterare una delle esperienze più pulite dell’ecosistema iPhone.