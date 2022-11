Ormai si è capito: Apple ha un rapporto strano con i caricabatterie wireless. Il tappetino AirPower per ricaricare più dispositivi in contemporanea è stato annunciato diversi anni fa con i fuochi d’artificio ma sul mercato non si è mai visto. Ora invece stanno circolando in rete le foto di una base di ricarica wireless davvero interessante. Chiamata Apple Magic Charger, avrebbe sfruttato la tecnologia MagSafe, ma purtroppo non potremo mai provarlo direttamente con mano.

Apple Magic Charger, un accessorio più versatile dell’alimentatore MagSafe

I primi scatti sono stati condivisi dal collezionista di prodotti Apple noto come The Blue Master, a cui hanno fatto seguito foto diffuse da altre persone in Asia, che – a quanto si legge – avrebbero avuto la possibilità di poter mettere le mani sui prototipi realizzati per i test interni.

The Blue Master, i cui cinguettii purtroppo non sono più disponibili (il suo account, in verità, è stato sospeso), volendone sapere di più, ha collegato l’accessorio al Mac e così ha scoperto l'”identità” del misterioso gadget. Provvisorio o meno, il nome del caricabatterie è Apple Magic Charger.

L’accessorio è composto da una base in alluminio (classico stile Apple), con un ritaglio circolare al centro per fare spazio al vero protagonista, ovvero il caricabatterie MagSafe. La particolarità è che quest’ultimo può essere sollevato, quindi avrebbe potuto ricaricare un iPhone anche in modalità landscape, consentendo così all’utente di guardare film, serie TV e così via anche durante la fase di ricarica. Sotto la base in alluminio è presente invece uno strato in gomma, utile da impedire all’accessorio di muoversi e scivolare sulle superfici.

Sembra di vedere una sorta di ibrido, un mix tra l’alimentatore MagSafe e l’alimentatore duo MagSafe di Apple, entrambi sul mercato. Per gli interessati, il secondo è attualmente in offerta su Amazon a 144 euro e permette di dare energia ad un iPhone e ad un Apple Watch in contemporanea.

Non sappiamo cosa abbia spinto Apple a cestinare questo accessorio, ma un pizzico di rammarico c’è. Appare infatti più versatile del sopracitato alimentatore MagSafe, e forse anche più robusto. Chissà, un giorno forse l’azienda di Cupertino tornerà sui suoi passi e aggiungerà anche il Magic Charger al suo listino.

