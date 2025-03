Apple MacBook Air 2024: risparmia 120€ sul pc più innovativo sul mercato

Amazon ha lanciato un’offerta incredibile su un pc portatile di ultimissima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo top! Stiamo parlando dell’Apple MacBook Air 2024, al momento disponibile a soli 999 euro con uno sconto conveniente dell’11%.

In questo modo potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, potrai anche rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple MacBook Air 2024: tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple MacBook Air 2024 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia che offre prestazioni incredibili in qualsiasi campo, che si tratti di lavoro o di intrattenimento quotidiano.

È dotato del potentissimo chip M3 con la potente CPU 8-core e la GPU fino a 10-core: in questo modo tutto fila liscio come l’olio e potrai effettuare ogni tipo di operazione in maniera efficiente e super fluida. Inoltre ha un display enorme Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e garantisce una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra specifica importante di questo modello è la sua batteria super potente che offre un’autonomia elevatissima che ti accompagna per più di una giornata anche se lo usi in maniera intensiva.

Per finire, potrai utilizzare questo pc per effettuare videochiamate e conference call impeccabili e realistiche grazie alla Videocamera HD a 1080p, ai tre microfoni e ai quattro altoparlanti con audio spaziale.

Oggi l’Apple MacBook Air 2024 è disponibile su Amazon a soli 999 euro con uno sconto conveniente dell’11%. In questo modo potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.