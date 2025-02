Apple MacBook Air 2022 con chip M2: oggi lo porti a casa a 300€ in meno (-24%)

Cerchi un pc portatile da poter sfruttare sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento a casa di tutta la famiglia? Punta tutto sull’Apple MacBook Air 2022 con chip M2, oggi disponibile su Amazon a soli 949 euro grazie ad un maxi sconto del 24%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre, è possibile rateizzare il pagamento con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata nel tempo e gli articoli potrebbero terminare a breve!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è un pc portatile di ultima generazione in grado di soddisfare tutte le tue esigenze in ogni settore.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo chip M2 che, unito alla nuovissima CPU 8-core alla GPU fino a 10-core, rende qualsiasi operazione più efficiente e fluida che mai così da poter svolgere tutto in scioltezza. Inoltre è dotato di 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna che permette di archiviare qualsiasi tipologia di contenuto e file ed averlo sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Un’altra caratteristica importante è il suo display Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità, un’ampia gamma cromatica P3 e un miliardo di colori: questo vuol dire che potrai sempre godere di immagini brillanti e dettagli incredibili con qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, questo modello ha varie opzioni di connettività per renderne l’utilizzo più versatile che mai: nello specifico potrai sfruttare una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Oggi l’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è disponibile su Amazon a soli 949 euro grazie ad un maxi sconto del 24%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata nel tempo e gli articoli potrebbero terminare a breve!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.