Apple Mac mini 2023 con CHIP M2: oggi è tuo a 130 EURO IN MENO

Il futuro del computing desktop si è appena fatto più accessibile! Amazon ha appena lanciato una promozione che fa girare la testa: l’Apple 2023 Mac mini con il potente chip M2 è ora disponibile a 599€, riflettendo uno sconto strabiliante del 18% sul prezzo di listino.

Per i professionisti creativi, gli appassionati di tecnologia e gli utenti alla ricerca di prestazioni eccezionali in un pacchetto compatto, questa è l’occasione da non perdere. La spedizione è gratuita ed è poossibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Apple 2023 Mac mini con il potente chip M2: tutte le specifiche tecniche

Il Mac mini con chip M2 è un colosso in miniatura. Equipaggiato con il nuovissimo chip M2 di Apple, offre una velocità e un’efficienza straordinarie, grazie alla CPU a 8-core e alla GPU a 10-core che spingono le prestazioni grafiche a nuovi vertici.

La memoria unificata da 8 GB garantisce un multitasking fluido, mentre il storage SSD super veloce da 256 GB offre spazio e rapidità nell’accesso ai file.

Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni: questo Mac mini supporta fino a due display grazie al supporto Thunderbolt 4, e la connettività Wi-Fi 6 assicura una connessione internet veloce e affidabile.

Il sistema di raffreddamento avanzato mantiene le prestazioni ottimali anche durante i carichi di lavoro intensi. Che tu stia editando video in 4K, componendo musica o sviluppando il prossimo grande software, questo Mac mini non ti deluderà.

Con un mix irresistibile di potenza e portabilità, l’Apple 2023 Mac mini è una scelta eccellente per chiunque voglia aggiornare il proprio setup di lavoro o di gioco. Oggi è disponibile su Amazon a soli 599 euro grazie ad uno sconto del 18%. Con un prezzo così allettante, non c’è momento migliore per fare il grande passo. Trasforma la tua scrivania nel centro comando dei tuoi sogni e inizia a vivere la rivoluzione del chip M2!

