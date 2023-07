Apple Mac mini 2018: solo per oggi è tuo a 100 EURO IN MENO

In occasione del Prime Day, Amazon ha lanciato una mega offerta su un potente computer che unisce prestazioni elevate e compattezza! Oggi il Mac mini 2018 di Apple è disponibile a soli 599 euro con uno sconto del 14%.

Questo incredibile dispositivo ti offre l’opportunità di entrare nel mondo Apple risparmiando ben 100 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita, ma fai in fretta: la promozione sta per scadere!

Mac mini 2018 di Apple: tutte le specifiche tecniche

Il Mac mini 2018 rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano un computer performante, ma che abbiano anche bisogno di risparmiare spazio sulla scrivania. Non lasciare che le sue dimensioni compatte ti ingannino, perché al suo interno si cela una potenza sorprendente.

Il cuore del Mac mini 2018 è rappresentato dal processore Intel Core i3 quad-core di ottava generazione, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni attività. Con una frequenza di clock fino a 3,6 GHz, questo Mac mini è in grado di gestire senza problemi le tue applicazioni più esigenti, rendendolo perfetto per la produttività, il multitasking e anche per l’intrattenimento multimediale.

La memoria RAM da 8 GB ti assicura la possibilità di lavorare con fluidità anche su progetti impegnativi, mentre il disco SSD da 256 GB ti permette di archiviare i tuoi file e accedere ad essi in modo rapido e efficiente. Avrai tutto lo spazio necessario per le tue foto, video, documenti e molto altro ancora.

Il Mac mini 2018 offre anche una serie di connettività avanzate, tra cui quattro porte Thunderbolt 3/USB-C, due porte USB-A, una porta HDMI 2.0 e una porta Ethernet. Queste opzioni di connettività ti permettono di collegare facilmente dispositivi esterni, come monitor, hard disk, stampanti e molto altro ancora, per una maggiore versatilità e flessibilità.

Non dimentichiamo poi il sistema operativo macOS, che garantisce un’esperienza utente intuitiva e fluida. Avrai accesso a un’ampia gamma di applicazioni e servizi esclusivi Apple, che renderanno il tuo lavoro e il tuo tempo libero ancora più piacevoli ed efficienti.

In conclusione, l’Apple 2018 Mac mini è una scelta eccellente per chi cerca un computer potente, compatto ed efficiente. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e aggiungi il Mac mini 2018 al tuo carrello oggi stesso al prezzo vantaggioso di 599€ con uno sconto del 14%. Non lasciare scappare questa occasione per entrare nel mondo Apple e godere delle sue prestazioni e della sua affidabilità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.