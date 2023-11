Apple iPhone 15 a Prezzo Speciale: 924€ con Codice Sconto su eBay!

Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere l’ultimo gioiello tecnologico di Apple: l’iPhone 15 è disponibile su eBay ad un prezzo esclusivo di 924,90€. Usando il codice sconto NOVEDAYS, potrai risparmiare ulteriormente su un dispositivo già offerto ad un prezzo inferiore rispetto al consigliato di 1.029,90€.

È un risparmio non da poco per un prodotto di questa caratura.

Innovazione e Prestazioni in Palmo di Mano

L’iPhone 15 porta con sé un display da 6,1″, perfetto per chi ama consumare contenuti multimediali con qualità elevata. La memoria interna da 256 GB ti permetterà di archiviare un numero impressionante di app, foto e video senza preoccupazioni. Il cuore pulsante di questo smartphone è il chipset Apple A16 Bionic, una vera forza della natura in termini di velocità e efficienza, che lavora in simbiosi con un processore Octa Core. La fotocamera da 12 MP assicura scatti dettagliati e video in 4k, cristallizzando i tuoi ricordi con qualità professionale.

Display : Schermo da 6,1 pollici per immagini nitide e colori vividi.

: Schermo da 6,1 pollici per immagini nitide e colori vividi. Memoria : 256 GB di capacità di archiviazione per tutte le tue esigenze digitali.

: di capacità di archiviazione per tutte le tue esigenze digitali. Chipset : Apple A16 Bionic , sinonimo di potenza e velocità reattiva.

: , sinonimo di potenza e velocità reattiva. Processore : Un Octa Core per prestazioni multitasking senza eguali.

: Un per prestazioni multitasking senza eguali. Fotocamera : Sensore da 12 MP per fotografie e video in 4K di qualità eccelsa.

: Sensore da per fotografie e video in 4K di qualità eccelsa. Connettività : Supporto 5G , Bluetooth e GPS per una connessione sempre al top.

: Supporto , Bluetooth e GPS per una connessione sempre al top. Design : Un corpo robusto che garantisce durabilità e stile.

: Un corpo robusto che garantisce durabilità e stile. Caratteristiche aggiuntive : Email, web, messaggeria istantanea, navigazione Internet e molto altro.

: Email, web, messaggeria istantanea, navigazione Internet e molto altro. Sistema operativo : iOS, per un’esperienza utente intuitiva e fluida.

: iOS, per un’esperienza utente intuitiva e fluida. Accessori: Confezione sigillata completa (caricabatterie non incluso).

Approfitta di questa offerta limitata su eBay e non dimenticare di usare il codice NOVEDAYS al checkout per ottenere il massimo risparmio. Acquista ora e entra nel futuro della tecnologia mobile

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.