Apple iPhone 14 Plus: lo smartphone DEI TUOI SOGNI oggi a 130 EURO IN MENO

Amazon ha appena lanciato un’offerta incredibile che non puoi farti scappare se punti al top di gamma degli smartphone! L’Apple iPhone 14 Plus è attualmente disponibile a soli 849 euro, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino.

È il momento perfetto per aggiornare il tuo dispositivo mobile e godere delle ultime innovazioni offerte da Apple. Non lasciare che questa occasione passi inosservata!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 14 Plus

L’Apple iPhone 14 Plus offre una serie di specifiche tecniche impressionanti che lo rendono un vero gioiellino della tecnologia.

Ecco tutte le caratteristiche principali:

Display Super Retina: L’iPhone 14 Plus vanta un display Super Retina OLED da 6,7 pollici con colori vividi e neri profondi, perfetto per il consumo multimediale e la visualizzazione di contenuti.

Potente Chipset: Al suo cuore, troverai il potente chipset Apple A16 Bionic, che garantisce prestazioni fluide e una rapida risposta.

Fotocamera Avanzata: La fotocamera principale da 12 MP cattura immagini nitide e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 12 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate.

Batteria Durevole: Con una batteria di lunga durata, puoi utilizzare il tuo iPhone 14 Plus per tutta la giornata senza preoccuparti di rimanere senza carica.

iOS 16: Il dispositivo viene fornito con iOS 16, il sistema operativo più recente di Apple, che offre una vasta gamma di funzionalità e un'esperienza utente fluida.

Memoria Ampia: Con 128GB di spazio di archiviazione, hai abbastanza spazio per tutte le tue foto, video, app e molto altro ancora.

L’Apple iPhone 14 Plus è un dispositivo di fascia alta con un prezzo ridotto grazie all’offerta su Amazon. Con uno sconto del 13%, potrai acquistarlo su Amazon a soli 849 euro e pagarlo anche in comode rate mensili. Approfitta il prima possibile di questa mega offerta, non capita tutti i giorni!

