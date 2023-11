Apple iPhone 13 Pro Max: modello ricondizionato COME NUOVO a prezzo SCHOCK

Questa è la tua occasione per entrare nel mondo Apple con stile, grazie all’offerta imperdibile su Amazon dell’ iPhone 13 Pro Max ricondizionato a solo 789€ !

Con un risparmio del 6% , non è mai stato così conveniente possedere un gigante dell’innovazione. E quando diciamo gigante, intendiamo prestazioni all’avanguardia, fotocamera di livello professionale e una batteria che va oltre la giornata. L’alta qualità Apple ora è più accessibile, ma attenzione: le offerte come questa non durano per sempre!

Apple iPhone 13 Pro Max ricondizionato: tutte le specifiche tecniche

Immergiti nell’estetica sofisticata e nelle prestazioni eccezionali dell’iPhone 13 Pro Max. Questo modello in offerta è ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno.

Con un display Super Retina XDR da 6,7 ​​pollici, i tuoi contenuti prendono vita in modo straordinario con dettagli incredibilmente nitidi e colori vivaci . La fotografia raggiunge nuovi livelli con il suo sistema a tre fotocamere , offrendo versatilità in ogni scatto, dall’ultra-grandangolo all’incredibile zoom ottico.

Non è solo una questione di bellezza, ma anche di cervello. Alimentato dal chip A15 Bionic , l’iPhone 13 Pro Max ricondizionato esegue ogni operazione con una fluidità e una velocità che lascia senza fiato. 5G-ready , ti prepara per il futuro della connettività, garantendoti download rapidi e streaming in alta qualità. E con iOS 15 , il sistema operativo mobile più avanzato al mondo, ogni interazione è un piacere.

Cosa stai aspettando? Il lussuoso iPhone 13 Pro Max ricondizionato oggi può essere tuo ad un presso mai visto prima. Aggiungi al carrello questo gioiello tecnologico e unisciti alla famiglia Apple con un investimento intelligente. Oggi su Amazon è disponibile a soli 789 euro con uno sconto del 6%. Ricorda, i migliori affari volano via veloci – assicurati il ​​tuo prima che sia troppo tardi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.