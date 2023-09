Apple iPhone 13 (128GB): PREZZO AL RIBASSO ma solo per poche ore

Se avete sempre desiderato mettere le mani sull’ultima perla tecnologica di Apple, ma vi avete sempre tirato indietro a causa del prezzo, questa potrebbe essere la vostra occasione d’oro. L’ Apple iPhone 13 con una capacità di 128GB è ora in offerta su Amazon a soli 719 euro grazie ad uno sconto del 5% prezzo di listino.

Non capita tutti i giorni di poter accaparrarsi un gioiello simile a un prezzo così vantaggioso. Approfittate della mega offerta il prima possibil!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 13

Passando alle specifiche, l’iPhone 13 non è solo un capolavoro dal punto di vista estetico, ma anche una bestia in termini di prestazioni.

Monta il nuovissimo chip A15 Bionic , che garantisce un’esperienza utente fluida e velocissima. Che siate amanti del gaming, delle foto o del multitasking, questo dispositivo non vi deluderà.

Parlando di fotografia, l’iPhone 13 offre un sistema di fotocamere avanzato . Con la sua modalità notturna , le tue foto al buio non saranno più un problema, ma anzi, avranno quel tocco artistico che prima era appannaggio solo delle reflex professionali. Inoltre, la capacità di registrazione in modalità Cinematico cambierà il modo in cui percepite i video con il vostro smartphone.

La batteria longeva garantisce una giornata intera di utilizzo, mentre il display Super Retina XDR offre colori vividi e brillanti, rendendo ogni immagine e video un vero piacere per gli occhi.

Insomma, l’iPhone 13 è l’opportunità perfetta per tutti coloro che vogliono godere delle migliori tecnologie Apple senza svuotare completamente il portafoglio. Questo piccolo gioiello tecnologico combina potenza, eleganza e grandi prestazioni.

Mentre sono in uscita tutti gli iPhone 15, Amazon ha lanciato una promozione super conveniente sull'Apple iPhone 13 con una capacità di 128GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.