Apple iPhone 12 ricondizionato COME NUOVO: oggi a PREZZO RECORD!

Se sei alla ricerca di uno smartphone di qualità ma senza spendere un capitale, questo è sicuramente il posto giusto! Ad oggi l’iPhone 12 ricondizionato è in offerta su Amazon al prezzo record di soli 499 euro, con uno sconto del 17%.

Questo incredibile dispositivo offre prestazioni eccezionali e ti permetterà di godere di tutte le funzionalità avanzate di un iPhone. Procedendo oggi con l’ordine potrai risparmiare più di 100 euro, oltre ad effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

iPhone 12 ricondizionato: caratteristiche e funzionalità

L’iPhone 12 ricondizionato è stato accuratamente testato, riparato e certificato per garantire un funzionamento impeccabile. Puoi essere sicuro che il dispositivo sia completamente funzionante e che si trovi in condizioni eccellenti. Inoltre, grazie alla capacità di archiviazione di 128GB, avrai spazio sufficiente per conservare le tue foto, video e app preferite.

Le specifiche tecniche dell’iPhone 12 ricondizionato sono di altissimo livello. Il dispositivo è dotato di un potente processore A14 Bionic, che garantisce prestazioni veloci e fluide, consentendoti di eseguire le applicazioni più esigenti senza problemi. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre una qualità visiva sorprendente, con colori vivaci e dettagli nitidi.

La fotocamera dell’iPhone 12 ricondizionato è un altro punto di forza di questo dispositivo. Con il suo sistema a doppia fotocamera da 12MP, potrai scattare foto di alta qualità, catturare video in 4K e sperimentare la magia della modalità Notte per foto luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, grazie alla fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP, potrai scattare selfie spettacolari e godere delle funzioni avanzate di Face ID.

L’iPhone 12 ricondizionato supporta la connettività 5G, permettendoti di sfruttare la velocità di download e di navigazione più rapida. Potrai anche godere della comodità del caricamento wireless e della resistenza all’acqua e alla polvere, che ti permetteranno di utilizzare il dispositivo senza preoccupazioni.

Ad oggi l’iPhone 12 ricondizionato è in offerta su Amazon al prezzo record di soli 499 euro, con uno sconto del 17%. Cosa aspetti? La promozione è limitatissima e gli articoli stanno per terminare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.