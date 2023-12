Apple iPhone 12 ricondizionato COME NUOVO a MINI PREZZO: ultimi a disposizione

Sei alla ricerca di un iPhone a un prezzo accessibile senza compromettere la qualità? La tua ricerca finisce qui! L’Apple iPhone 12 ricondizionato è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di 379,99€, grazie a uno sconto del 6%.

Questo dispositivo non è solo un telefono; è un simbolo di stile, prestazioni e affidabilità. Non perdere l’occasione di possedere uno degli smartphone più desiderati al mondo a una frazione del suo prezzo originale!

Apple iPhone 12: modello ricondizionato in ottime condizioni

Questo iPhone 12 ricondizionato offre tutte le specifiche avanzate che ti aspetti da un prodotto Apple. Con il suo potente chip A14 Bionic, questo smartphone garantisce prestazioni veloci e fluide, ideali per giochi, app e multitasking.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici offre colori vividi e dettagli nitidi, rendendo ogni immagine e video un vero piacere per gli occhi.

Non dimentichiamo la fotocamera. L’iPhone 12 vanta un sistema di doppia fotocamera con ultra-grandangolo e grandangolo, perfetto per catturare ogni momento con una qualità straordinaria. La modalità Notte, il Deep Fusion e lo Smart HDR 3 ti assicurano foto e video incredibili in ogni condizione di luce. E con la registrazione video in 4K Dolby Vision, le tue creazioni prenderanno vita come mai prima d’ora.

Un iPhone ricondizionato non significa scendere a compromessi sulla qualità. Ogni dispositivo è sottoposto a un rigoroso processo di ricondizionamento che include test, controlli e, se necessario, la sostituzione di componenti con parti originali Apple. Riceverai un iPhone che non solo funziona perfettamente ma è anche esteticamente impeccabile.

L’Apple iPhone 12 ricondizionato a soli 379,99€ su Amazon è l’opportunità che aspettavi. Approfitta del 6% di sconto e porta a casa un dispositivo che combina design, tecnologia e prestazioni eccezionali. Preparati a vivere un’esperienza premium con iPhone 12 ma fai in fretta: l’offerta è limitatissima e sono a disposizione gli ultimissimi articoli!

