Apple iPad Pro con chip M1: sconto di oltre 100 euro su Amazon

L'iPad Pro grigio siderale di Apple offre prestazioni da top di gamma grazie al chip M1 a 8 core, una GPU a 8 core e un motore neurale a 16 core. Possiede inoltre una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP con Center Stage e connettività Thunderbolt da 40 Gb/s.

Il display Liquid Retina ha una risoluzione di 2388 x 1668, l’ampia gamma di colori P3, il supporto ProMotion con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e True Tone per una visione confortevole. La luminosità massima è di 600 nits, mentre nella parte anteriore, Apple ha introdotto una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con Center Stage, che utilizza la fotocamera e l’apprendimento automatico per eseguire automaticamente la panoramica, lo zoom, l’espansione e la regolazione attiva dell’inquadratura durante le videochiamate.

Sul retro sono presenti fotocamere Ultra Wide da 12 MP e Ultra Wide da 10 MP per riprese 4K, Full HD e multi-cam con Smart HDR 3. Viene mantenuto lo scanner LiDAR, che determina la distanza da un oggetto determinando la riflessione della luce e crea fantastici immagini 3D e scansioni.

Apple ha inoltre dotato l’iPad Pro di 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM, oltre a una porta Thunderbolt da 40 Gb/s con un’interfaccia USB di tipo C. E’ incluso il Pro Display XDR a piena risoluzione 6K. Passando al lato audio, l’iPad Pro possiede cinque microfoni di qualità da studio e offre un suono da teatro e supporto per Dolby Atmos con audio a quattro altoparlanti. Anche il supporto per trackpad, Apple Pencil, Smart Keyboard Folio e Magic Keyboard è stato riportato dai modelli precedenti. E grazie al Wi-Fi 6 (802.11ax) garantisce una connessione wireless veloce, così sarai in grado di accedere rapidamente alla tua rete per rimanere produttivo.

La CPU a 8 core di M1 offre prestazioni fino al 50% più veloci, e grazie ad una GPU a 8 core garantisce prestazioni grafiche fino al 40% più veloci rispetto ai modelli precedenti. Così puoi costruire intricati modelli AR, giocare con grafica di qualità da console a frame rate elevati e altro ancora.