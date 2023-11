Apple iPad Pro 2022: con il BLACK FRIDAY è tuo a 170 EURO IN MENO

Il Black Friday Amazon è arrivato, e con esso una delle offerte più allettanti dell’anno: l’Apple 2022 iPad Pro è ora disponibile a soli 899€, con un incredibile sconto del 16%!

Questa è l’occasione perfetta per aggiudicarsi uno dei dispositivi più avanzati e desiderati sul mercato. Ma affrettatevi, queste offerte straordinarie sono valide solo per il weekend!

Apple 2022 iPad Pro: Tecnologia all’Avanguardia a Portata di Mano

L’Apple 2022 iPad Pro non è solo un tablet, è un concentrato di tecnologia all’avanguardia.

Dotato di un brillante display Liquid Retina da 11″, offre immagini nitide e colori vividi, ideali sia per il lavoro che per il tempo libero. La tecnologia ProMotion e True Tone assicura una visualizzazione ottimale in ogni condizione di luce.

Il cuore pulsante di questo iPad Pro è il suo chip M2, un vero e proprio gioiello tecnologico con CPU 8-core e GPU 10-core. Questo significa prestazioni elevate, ideali per gaming, editing video e molto altro. La fluidità e la velocità sono garantite in ogni attività.

Per gli amanti della fotografia e della realtà aumentata, l’iPad Pro offre un sistema di fotocamere posteriori da 12MP e 10MP, oltre a un scanner LiDAR. La fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica è perfetta per videochiamate di alta qualità.

In un mondo sempre più connesso, l’iPad Pro non delude. Grazie al Wi-Fi 6E ultraveloce, resterete sempre connessi con il mondo, senza interruzioni. E per chi necessita di trasferire dati ad alta velocità, il connettore USB C compatibile con Thunderbolt / USB 4 è una vera manna dal cielo.

La sicurezza non è mai stata così semplice ed efficace grazie a Face ID, che permette un’autenticazione sicura e veloce, oltre a supportare Apple Pay per i tuoi acquisti.

L’Apple 2022 iPad Pro a soli 899€ è un’offerta che non capita tutti i giorni. Con un risparmio del 16% offerto da Amazon, è il momento ideale per fare il grande passo e portarsi a casa un pezzo di futuro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.