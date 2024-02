Apple iPad Air 2022: OFFERTONA Apple Days sul tablet TOP DI GAMMA

Ancora per poco potrai sfruttare le mega offerta lanciate su Amazon in occasione degli Apple Days! Ad esempio oggi non puoi assolutamente farti sfuggire Apple iPad Air 2022, al momento disponibile a soli 1.079 euro grazie ad uno sconto conveniente del 3%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’occasione del genere non capita tutti i giorni: corri su Amazon e fai subito il tuo ordine prima che scada la promozione!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad Air 2022

L’Apple iPad Air 2022 è il top di gamma nel settore dei tablet in quanto rappresenta un vero e proprio concentrato di potenza e versatilità.

È dotato del Chip Apple M1 con Neural Engine, in grado di offrire livelli di performance mai visti prima in qualsiasi attività. Allo stesso modo, garantisce un’autonomia elevatissima: per questo motivo potrai utilizzare l’iPad per un giorno intero senza paura di rimanere a corto di energia.

Lo splendido display Liquid Retina da 10,9 pollici rende ogni immagine incredibilmente scenografica così da poterti immergere in qualsiasi contenuto multimediale o videogioco. In più, il TouchID è integrato nel tasto superiore del dispositivo per fare login in modo veloce, semplice e sicuro.

Questo ultimo modello di iPad si contraddistingue per una Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e una nuova fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica per garantire videochiamate e conference-call più naturali.

Essere collegati al mondo sarà più veloce e semplice che mai grazie alla connettività cellulare 5G e alla connessione wireless Wi-Fi 6. Per finire, con una capacità di memoria da 256 GB, potrai archiviare qualsiasi tipo di file così da avere tutto ciò che ti serve sempre a portata di mano.

Oggi l’Apple iPad Air 2022 è disponibile su Amazon a soli 1.079 euro grazie ad uno sconto conveniente del 3%. L’occasione è irripetibile, approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.