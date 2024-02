Apple iPad 2022: con gli Apple Days CROLLA IL PREZZO del tablet DEL MOMENTO

Gli Apple Days continuano su Amazon e, con loro, non finiscono le promozioni top su tantissimi articoli tecnologici di ultima generazione. Se sei in cerca di un tablet potente e multifunzionale, non perderti l’Apple iPad 2022, oggi disponibile a soli 449 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così allettante non capita tutti i giorni, approfittane subito!

Tutte le specifiche tecniche dell’innovativo Apple iPad 2022

L’Apple iPad 2022 è un vero e proprio concentrato di potenza, adatto a qualsiasi tipologia di attività sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

È dotato di un incredibile display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che offre una risoluzione straordinaria con colori vividi e super realistici così da poterti immergere in ogni immagine, video e gioco come mai prima d’ora.

Grazie al Chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core potrai gestire qualsiasi attività nella massima velocità e fluidità, che si tratti di semplice navigazione, progetti di grafica o giochi multimediali. Per questo motivo il dispositivo è adatto a qualsiasi tipologia di utente ed è pronto a soddisfare tutte le esigenze quotidiane.

Il tablet è munito di una Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, per ottenere scatti eccezionali in ogni condizione di luce, e di una Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica progettata per ottimizzare videochiamate e conference call.

Per finire, la batteria ha una capacità elevatissima così da accompagnarti per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. In più il design del tablet è incredibilmente sottile e leggero così puoi portarlo con te dappertutto senza il minimo ingombro.

In occasione degli Apple Days, oggi su Amazon l’Apple iPad 2022 è disponibile a soli 449 euro con uno sconto del 10%. Non farti scappare un’occasione del genere, corri a fare il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.