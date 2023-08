Apple iPad 2021 in OFFERTA SPECIALE su Amazon: ancora per POCHISSIMO

Sei pronto a immergerti in un mondo di pura innovazione, eleganza e potenza? E se ti dicessimo che tutto ciò che è ora disponibile a un prezzo ancora più allettante? Sì, hai capito bene! L’incredibile Apple iPad 2021 è ora disponibile su Amazon a soli 449€ , rappresentando un risparmio del 10% sul prezzo di listino.

Un’offerta come questa non capita tutti i giorni, ed è un’opportunità da non perdere! La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out.

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPad 2021

L’Apple iPad 2021 è il tablet di ultima generazione perfetto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Ecco ciò che rende questo iPad un gioiello tecnologico:

Display Liquid Retina : Con una risoluzione mozzafiato e una gamma cromatica che incanta, l’ Apple 2021 iPad offre un’esperienza visiva ineguagliabile. Ogni immagine, video o animazione prende vita sullo schermo, catturando ogni dettaglio con una precisione senza precedenti.

Chip A15 Bionic : Il cuore pulsante di questo iPad è il suo chip A15 Bionic . Una potenza che assicura prestazioni straordinarie, velocità di risposta immediata e un’efficienza energetica incredibile, tutto ciò mentre gestisci le app ei giochi più esigenti.

Fotocamera avanzata : immortalare momenti, scattare foto professionali o semplicemente videochiamare amici e familiari non è mai stato così nitido e chiaro, grazie alla sua fotocamera da 12MP e alla videocamera TrueDepth.

Supporto Apple Pencil : Per gli artisti digitali o chi ama prendere appunti a mano, l’Apple iPad 2021 offre un supporto completo per l’ Apple Pencil , trasformando il tuo iPad in una tela digitale senza paragoni.

Compatibilità con tastiera e trackpad : Questo iPad non è solo un tablet, ma può trasformarsi in un vero e proprio laptop con il supporto per tastiere e trackpad , rendendolo ideale per la produttività in movimento.

L’iPad Apple 2021 rappresenta il perfetto equilibrio tra potenza, design e funzionalità. È una piattaforma di lavoro, uno strumento di intrattenimento e una finestra sul mondo, tutto in un unico, sottile dispositivo. Oggi, grazie ad uno sconto del 10%, potrai acquistarlo su Amazon a soli 449 euro compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Corri ad ordinarlo!

