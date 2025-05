Apple ha evitato frodi per 2 miliardi di dollari nel 2024

Apple ha dimostrato, ancora una volta, il suo impegno nel garantire la sicurezza digitale attraverso l’App Store, una piattaforma che rappresenta un baluardo contro le frodi online. Nel 2024, l’azienda ha raggiunto risultati straordinari: oltre 2 miliardi di dollari in transazioni fraudolente evitate, 1,9 milioni di app rischiose bloccate e la disattivazione di 129 milioni di account utente potenzialmente dannosi. Questi numeri non sono solo statistiche, ma testimoniano l’efficacia di un ecosistema digitale progettato per proteggere utenti e sviluppatori.

Dal 2008, l’App Store è diventato un punto di riferimento per 813 milioni di visitatori settimanali, offrendo un ambiente dove sicurezza e innovazione si intrecciano. Negli ultimi cinque anni, grazie a tecnologie all’avanguardia e a processi di revisione meticolosi, Apple ha sventato frodi per un valore complessivo di oltre 9 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione di leader nella protezione digitale.

La battaglia contro gli account fraudolenti è un pilastro della strategia di sicurezza di Apple. Nel 2024, l’azienda ha bloccato 139.000 tentativi di iscrizione sospetti e ha rimosso oltre 146.000 account sviluppatore potenzialmente pericolosi. Inoltre, per prevenire manipolazioni nelle valutazioni e altre attività illecite, sono stati disattivati quasi 129 milioni di account cliente. Questi interventi mirano a garantire un ambiente digitale autentico e affidabile per tutti gli utenti.

Ogni settimana, circa 150.000 applicazioni vengono sottoposte a un attento esame dal team App Review. Nel 2024, su 7,7 milioni di software analizzati, 1,9 milioni sono stati respinti per non conformità alle linee guida. Tra questi, oltre 37.000 app fraudolente sono state individuate e rimosse, dimostrando l’efficacia di un sistema di controllo multilivello che protegge l’integrità della piattaforma.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza delle transazioni. Nel 2024, Apple ha impedito frodi nei sistemi di pagamento per un valore superiore ai 2 miliardi di dollari e ha individuato 4,7 milioni di carte di credito rubate. Grazie a tecnologie come Apple Pay, che utilizza token di sicurezza univoci per ogni transazione, i dati sensibili degli utenti non vengono mai condivisi con terze parti, garantendo così un livello di protezione senza precedenti.

Per mantenere l’integrità del sistema di raccomandazione, Apple ha esaminato oltre 1,2 miliardi di recensioni nel 2024, eliminandone 143 milioni considerate recensioni fraudolente. Inoltre, 7.400 app sono state rimosse dalle classifiche e 9.500 applicazioni ingannevoli sono state escluse dai risultati di ricerca. Questi interventi assicurano un’esperienza di navigazione autentica e trasparente per gli utenti.