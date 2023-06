Apple e LG collaborano per portare AirPlay negli hotel entro la fine dell'anno

Apple e LG si sono uniti per portare l’esperienza di AirPlay negli hotel di tutto il mondo. Durante il WWDC di quest’anno, Apple ha annunciato i suoi piani per espandere la disponibilità di AirPlay nelle camere d’albergo, consentendo agli ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi Apple alle TV in camera. Ora, LG ha confermato di essere il primo marchio ad aggiungere AirPlay ai suoi televisori specializzati per hotel, con un lancio previsto entro la fine dell’anno.

Apple e LG collaborano: i televisori LG saranno i primi specializzati per gli hotel a supportare AirPlay

LG è riconosciuta come il “fornitore leader mondiale di TV in camera per hotel” e ha collaborato strettamente con Apple per garantire un’esperienza senza soluzione di continuità agli ospiti dell’hotel. Secondo il comunicato stampa di LG, la partnership con Apple mira a rendere AirPlay facile da usare come a casa. Gli ospiti potranno connettere i loro iPhone o iPad alle TV in camera semplicemente scansionando un codice QR univoco, senza bisogno di utilizzare una password o scaricare un’app aggiuntiva.

Michael Kosla, vicepresidente dell’ospitalità presso LG Business Solutions, ha commentato l’importanza di questa partnership nel settore dell’ospitalità e dei viaggi. Ha sottolineato come LG stia rispondendo alle esigenze dei consumatori che richiedono un facile accesso alle loro opzioni multimediali personali su uno schermo più grande, ovunque si trovino. L’introduzione di AirPlay negli hotel non solo aumenterà la soddisfazione degli ospiti, ma offrirà anche un vantaggio competitivo alle strutture che offrono questa funzionalità.

LG ha confermato che AirPlay sarà disponibile sui suoi televisori “Pro:Centric Smart Hotel TV” in determinate proprietà selezionate. La funzione sarà implementata sia sui modelli di TV smart hotel LG 2023 che su quelli dell’anno precedente. Non è ancora chiaro se i televisori per hotel LG più vecchi potranno ricevere l’aggiornamento del firmware per supportare AirPlay.

Sebbene Apple non abbia fornito molti dettagli sulla sua espansione di AirPlay negli hotel durante il WWDC, LG è stata la prima azienda a confermare il suo impegno per supportare questa funzionalità. Si spera che altri marchi nel settore alberghiero seguano l’esempio di LG e lavorino con Apple per offrire un’esperienza di intrattenimento senza soluzione di continuità agli ospiti dei loro hotel.

Con l’introduzione di AirPlay negli hotel, gli ospiti potranno godere della comodità di connettere i loro dispositivi Apple alle TV in camera e godersi i contenuti multimediali personali su uno schermo più grande. Questa collaborazione tra Apple e LG porterà a un’esperienza di ospitalità più soddisfacente e fornirà una reale differenziazione per gli hotel che offrono questa funzionalità, migliorando così il viaggio degli ospiti e il loro comfort durante il soggiorno.