Apple e la mela morsicata: la storia del logo

Il logo della Apple è uno dei simboli più riconoscibili al mondo, ma pochi conoscono la sua genesi e il significato che si cela dietro la mela morsicata.

La storia del logo inizia nel 1977, quando Steve Jobs, insoddisfatto del primo design, decise di cambiare rotta. La nuova immagine, ideata dal grafico Rob Janoff, è quella che conosciamo oggi, ma come è nata l’idea di una mela con il morso? E cosa simboleggia davvero questo logo?

Un inizio poco soddisfacente

Nel 1976, quando Steve Jobs fondò la sua azienda con Steve Wozniak, il primo logo della Apple era un’immagine decisamente complessa: un disegno che ritraeva Isaac Newton seduto sotto a un albero di mele, un omaggio al famoso scienziato e alla sua teoria della gravità. La grafica, però, era troppo dettagliata e poco incisiva, e Jobs non ne fu mai veramente soddisfatto.

Il logo originale non riusciva a catturare l’essenza dell’azienda che stava nascendo. Apple, infatti, non voleva essere solo una semplice ditta di computer, ma un brand che fosse innovativo, futuristico e in grado di rivoluzionare il mercato tecnologico. Un logo più moderno e semplice era dunque necessario.

La genesi del logo con la mela morsicata

Nel 1977, Steve Jobs si rivolse a Rob Janoff, un grafico che aveva lavorato con altre aziende tecnologiche, chiedendogli di creare una nuova immagine. Janoff si mise subito al lavoro e nacque la famosa mela morsicata, un simbolo che avrebbe segnato la storia.

L’idea di una mela è facilmente riconducibile alla simbologia di conoscenza e innovazione, temi legati tanto alla storia di Newton quanto alla filosofia dell’azienda stessa. La scelta del morso, tuttavia, fu un colpo di genio. Secondo Janoff, il morso nella mela aveva lo scopo di renderla visivamente più identificabile, evitando che la figura fosse scambiata per un pomodoro o una ciliegia. La scelta di un morso, poi, dava anche un richiamo visivo più immediato, ma senza voler riferirsi esplicitamente a nessun altro significato simbolico. La mela, quindi, rappresenta una combinazione tra semplicità, riconoscibilità e un pizzico di mistero.

Il significato che si nasconde dietro il logo

Il logo della mela morsicata è spesso stato oggetto di interpretazioni. Alcuni vedono nella mela il riferimento al famoso episodio biblico di Adamo ed Eva, dove la mela rappresenta la conoscenza proibita. Altri, invece, collegano il logo alla storia di Alan Turing, il matematico e pioniere dell’informatica, che si dice sia morto dopo aver ingerito una mela avvelenata, un simbolo di sacrificio per la scienza.

Tuttavia, Janoff stesso ha sempre smentito queste interpretazioni, affermando che la mela morsicata è stata semplicemente una scelta estetica per rendere il logo più visibile e distintivo.

Un’icona che ha cambiato la storia

Oggi, il logo della Apple con la mela morsicata è uno dei marchi più potenti e riconoscibili al mondo. Non è solo un simbolo di un’azienda, ma un emblema di innovazione, creatività e rivoluzione tecnologica. La semplicità del design, unita al messaggio che trasmette, ha contribuito a rendere Apple una delle marche più amate e rispettate, sinonimo di qualità e avanguardia.