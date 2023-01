A poche ore dalla presentazione ufficiale dell’HomePod di seconda generazione (annuncio che ha colpo un po’ tutti di sorpresa), giungono interessanti informazioni sui futuri piani dell’azienda di Cupertino circa la domotica. In lavorazione, secondo fonti decisamente attendibili, ci sarebbero due dispositivi inediti: uno Smart Display basato su iPad e un mix tra HomePod, Apple TV e una webcam.

Per quanto riguarda il primo, un dispositivo che i colleghi di Bloomberg inquadrano come “essenzialmente un iPad di bassa fascia“, servirà principalmente per gestire i dispositivi smart sparsi per casa, a guardare video, leggere notizie, ascoltare musica ed effettuare videochiamate su FaceTime. A quanto pare, gli utenti potranno posizionarlo dove vogliono, anche su una parete.

Apple inizierà a farsi spazio in questo mercato con un iPad di fascia bassa, in grado di controllare cose come termostati e luci, mostrare video, gestire le chiamate FaceTime, hanno dichiarato fonti a conoscenza dei piani. Il prodotto potrà essere montato anche sulle pareti utilizzando elementi di fissaggio magnetici, sarà quindi più un gadget domestico che un normale iPad.

Altra novità “in pentola” pare sia un dispositivo ibrido, una sorta di mix tra Apple TV, un HomePod e una fotocamera FaceTime. Secondo Mark Gurman di Bloomberg il suo sviluppo non sarebbe tutto in discesa, anzi, ma l’azienda californiana non avrebbe alcuna intenzione di abbandonarlo. In ogni caso, la sua presentazione nel 2023 è assolutamente da scartare come ipotesi.

