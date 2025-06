Apple App Store: ecosistema globale da 1,3 trilioni di dollari nel 2024

L’ecosistema dell’App Store si conferma come uno dei pilastri dell’innovazione digitale e del business globale, raggiungendo un impressionante giro d’affari di 1,3 trilioni di dollari nel 2024. Secondo uno studio commissionato da Apple, ben il 90% delle transazioni avviene senza che gli sviluppatori debbano pagare commissioni alla casa di Cupertino, sottolineando l’accessibilità e l’efficienza della piattaforma.

Tim Cook, CEO di Apple, ha commentato con entusiasmo: “È straordinario vedere come così tanti sviluppatori siano in grado di creare app innovative, costruire attività di successo e raggiungere utenti Apple in tutto il mondo”. Queste parole riflettono il valore dell’ecosistema come motore di crescita per aziende di ogni dimensione.

Lo studio mette in evidenza come le vendite digitali di contenuti attraverso l’App Store abbiano raggiunto i 131 miliardi di dollari, con un particolare successo per le app di gaming e di editing foto e video. Ma il dato più impressionante riguarda le vendite di beni fisici facilitate dalle app, che hanno superato la soglia del trilione di dollari, trainate soprattutto dai servizi di consegna alimentare.

Negli ultimi cinque anni, il volume d’affari complessivo è più che raddoppiato, con una crescita marcata proprio nel settore dei beni fisici. Questo fenomeno evidenzia un cambiamento significativo nelle abitudini di consumo, con i consumatori sempre più propensi a utilizzare le app per acquisti e servizi quotidiani.

Con oltre 813 milioni di visitatori settimanali a livello globale, l’App Store rappresenta una vetrina di dimensioni planetarie per gli sviluppatori. La piattaforma supporta oltre 200 regioni e accetta pagamenti in 40 valute diverse, dimostrando una portata realmente universale.

Questi numeri straordinari emergono in un momento delicato per Apple, che si trova ad affrontare pressioni normative crescenti. Negli Stati Uniti, l’azienda ha dovuto concedere agli sviluppatori la possibilità di indirizzare i clienti verso sistemi di pagamento esterni. In Europa, il confronto con il Digital Markets Act continua, richiedendo maggiore apertura dell’ecosistema iOS.

Nonostante queste sfide, l’App Store si conferma un catalizzatore per l’innovazione digitale e una piattaforma di opportunità per sviluppatori di ogni parte del mondo. La sua capacità di adattarsi e prosperare in un ecosistema globale in costante evoluzione lo rende un caso di studio per il settore tecnologico e oltre.