Apple annuncia tvOS 17: ecco tutte le novità introdotte dall'aggiornamento

Apple ha annunciato oggi gli emozionanti aggiornamenti software che arriveranno in autunno per Apple TV 4K, trasformando il dispositivo da salotto in un’esperienza ancora più piacevole, interattiva e divertente per tutta la famiglia. Con l’introduzione di tvOS 17, Apple TV 4K accoglie finalmente FaceTime sul grande schermo, consentendo agli utenti di sfruttare l’app popolare per conversazioni coinvolgenti con amici e familiari direttamente dal comfort del loro salotto.

FaceTime e videoconferenze su grande schermo con tvOS 17 di Apple TV 4K

tvOS 17 offre anche un Centro di Controllo completamente rinnovato e una serie di miglioramenti che offrono un’esperienza ancora più personalizzata, lavorando in sinergia con iPhone. Apple TV 4K combina Apple TV+ e le app di streaming più popolari su un unico schermo, offrendo una qualità audio e video da cinema. Inoltre, i servizi come Apple Music, Apple Fitness+ e Apple Arcade sono facilmente accessibili attraverso questo dispositivo versatile. Dotato del potente chip A15 Bionic, controlli intuitivi e una perfetta integrazione con dispositivi Apple e accessori per la domotica, Apple TV 4K si conferma come il miglior dispositivo da salotto sul mercato.

tvOS 17, già disponibile come versione beta per gli sviluppatori, sarà rilasciato come aggiornamento software gratuito in autunno per tutti gli utenti di Apple TV 4K. Questo aggiornamento rivoluzionario consente agli utenti di Apple TV 4K di utilizzare l’app FaceTime direttamente sul loro dispositivo. È possibile avviare chiamate FaceTime direttamente da Apple TV o iniziarle su iPhone o iPad e trasferirle senza interruzioni su Apple TV. FaceTime su Apple TV sfrutta la comodità della fotocamera Continuity, consentendo di collegarsi in modalità wireless all’iPhone o all’iPad dell’utente e utilizzando il microfono e la fotocamera del dispositivo per una conversazione di gruppo coinvolgente sullo schermo televisivo.

Le nuove funzionalità di FaceTime su Apple TV 4K includono l’Inquadratura Automatica, che mantiene tutte le persone al centro dell’immagine anche mentre si spostano, e le reazioni basate sui gesti, che consentono di utilizzare le mani per generare effetti sullo schermo, come cuori o fuochi d’artificio, per aggiungere un tocco divertente a ogni conversazione. Con l’introduzione di Split View per Apple TV, gli utenti possono guardare film o serie TV insieme ad altre persone durante una sessione SharePlay, continuando a visualizzare i partecipanti alla chiamata FaceTime.

Inoltre, è possibile trasferire facilmente una chiamata FaceTime da Apple TV a iPhone o iPad utilizzando i controlli disponibili su questi dispositivi. Durante una sessione FaceTime su Apple TV, se si riceve un’altra chiamata FaceTime o una telefonata, appare una notifica sullo schermo televisivo senza rivelare il nome della persona che chiama, garantendo così la privacy quando si utilizza un dispositivo condiviso