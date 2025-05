Apple accelera sull'IA con nuovi chip per Mac e server

Il futuro tecnologico di Apple sembra incentrato fortemente sull’evoluzione dell’hardware e dell’intelligenza artificiale. L’azienda di Cupertino starebbe infatti lavorando su una serie di processori innovativi che promettono di accelerare le prestazioni dei dispositivi, dagli iconici Mac ai server dedicati all’intelligenza artificiale, fino ai dispositivi indossabili di nuova generazione.

Secondo le rivelazioni di Bloomberg, Apple starebbe sviluppando chip di nuova generazione, identificati con i nomi in codice Komodo e Borneo, che dovrebbero essere rispettivamente gli M6 e M7, successori degli M5 attesi quest’anno. Questi processori potrebbero costituire un passo avanti significativo, mirato a migliorare ulteriormente l’efficienza e la potenza dei dispositivi Apple. Un altro progetto, denominato Sotra, si dovrebbe concentrare sull’ottimizzazione delle prestazioni dei futuri Mac, sia desktop che portatili, consolidando la posizione dell’azienda nel mercato dei computer ad alte prestazioni.

La vera innovazione, però, sembrerebbe arrivare con il progetto Baltra, che si propone di creare chip specializzati per i server AI. Questi processori dovrebbero essere dedicati alla gestione delle richieste di Apple Intelligence nei data center, con capacità CPU e GPU che potrebbero essere fino a otto volte superiori rispetto agli attuali M3 Ultra. Se queste notizie troveranno conferma, Apple potrebbe entrare in diretta competizione con colossi come Nvidia e Google nel settore dell’intelligenza artificiale.

Ma sembra che le ambizioni di Apple non si fermino ai computer. La strategia aziendale si estenderebbe anche al mondo dei dispositivi indossabili e della realtà aumentata. Sempre secondo i report, sarebbero in fase di sviluppo chip dedicati per i smart glasses, una possibile sfida diretta ai Ray-Ban di Meta. Inoltre, si prevedono aggiornamenti significativi per prodotti come gli AirPods e gli Apple Watch, che potrebbero integrare fotocamere avanzate per migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Non resta che attendere gli sviluppi di questa transizione, prevista entro il 2027, anno in cui Apple potrebbe essere pronta a giocare un ruolo da protagonista nel settore.