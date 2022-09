Acquistare un antivirus per Mac oggi è indispensabile: le minacce informatiche diventano ogni giorno più difficili da riconoscere e intercettare al punto che anche i dispositivi Apple, generalmente considerati più sicuri, possono essere a rischio. Basta infatti una semplice email o un link malevolo per ritrovarsi vittima di truffe o di furti d’identità.

Diventa quindi necessario installare sul proprio device un antivirus per Mac in grado di incrementare il livello di sicurezza e intercettare anche le minacce più recenti e avanzate, per tenere al sicuro i file e i dati custoditi nel dispositivo.

In questa guida è possibile trovare nel dettaglio le caratteristiche dei migliori antivirus per Mac, con relativi link per l’acquisto dei prodotti più interessanti da uno store online conveniente e affidabile come Mr Key Shop.

Caratteristiche e costo dei migliori antivirus per Mac del 2022

L’attenzione e l’accuratezza dei produttori di antivirus per Mac (e non solo) sono cresciute enormemente negli ultimi anni, portando alla nascita di suite di sicurezza molto evolute e pensate per essere eseguite su diversi sistemi operativi.

Quali sono le migliori suite di sicurezza compatibili con il Mac? Vediamo le soluzioni più indicate, alcune con licenze che permettono di installare e utilizzare il prodotto scelto anche su dispositivi mobile iOS (iPhone e iPad). Avendo in tutti i casi la garanzia di un’ottima protezione antivirus, ci concentriamo anche sulle funzionalità aggiuntive.

AVAST Premium Security per Mac

Uno degli antivirus per Mac più economici che è possibile acquistare al momento è AVAST Premium Security, prodotto da una delle aziende più famose in ambito security.

Con questa suite di sicurezza completa si riceveranno notifiche in caso di accessi non autorizzati e vulnerabilità della rete Wi-Fi. Inoltre, grazie al sistema di segnalazione dei siti web contraffatti, si potranno eseguire operazioni bancarie e acquisti online in maniera più sicura. Ottimi anche la protezione contro il phishing e il motore di scansione per identificare problemi di sicurezza e minacce specifiche per Mac.

I pacchetti disponibili permettono di proteggere da 1 a 5 dispositivi, per uno o due anni.

AVAST Premium Security è indicato per chi cerca una protezione completa a un prezzo accessibile.

Bitdefender Antivirus per Mac

Chi preferisce una suite di sicurezza che non sia sempre attiva e che mantenga inalterate le prestazioni del proprio dispositivo Apple può puntare su un antivirus come Bitdefender Antivirus per Mac.

Puntando su questa applicazione si potrà sfruttare un sistema avanzato di blocco e rimozione degli adware, insieme a un sistema di navigazione sicuro per acquisti online e operazioni bancarie. Non male anche la protezione automatica Time Machine per i file di backup, l’utilissima connessione VPN e il motore di scansione leggero e potente al tempo stesso.

I pacchetti disponibili permettono di proteggere un dispositivo per uno o due anni, oppure tre dispositivi per un anno.

Bitdefender Antivirus per Mac è l’ideale per chi cerca la massima leggerezza: la sicurezza del dispositivo viene garantita senza che questa incida sulle prestazioni.

ESET Internet Security per Mac

Tra le migliori suite di sicurezza compatibili con il Mac troviamo ESET Internet Security, antivirus che vanta anni di presenza sul mercato e che è ormai un punto di riferimento in ambito business.

Scegliendo la suite ESET si potrà disporre di un motore di scansione in grado di rimuovere virus e spyware da email e siti web, insieme a un modulo di scansione automatica dei supporti rimovibili, firewall, sistema anti-phishing e parental control (per la protezione dei minori).

Il pacchetto disponibile permette di proteggere un dispositivo per un anno.

ESET Internet Security è probabilmente il migliore per rapporto qualità/prezzo, viste le funzioni integrate e il bassissimo impatto sulle performance di sistema.

Norton 360 Premium per Mac

Nella lista degli antivirus per Mac non poteva mancare Norton 360 Premium, uno dei più efficaci e tra i migliori per capacità di rilevazione.

Norton è tra i prodotti più apprezzati, offrendo un sistema di protezione multilivello, con motore di scansione intelligente, sistema di rilevamento cloud, modulo Secure VPN, monitoraggio del Dark Web, scansione automatica di link e email, backup online dei file personali, firewall e parental control potenziato.

Il pacchetto disponibile permette di proteggere 10 utenti per un anno.

Norton 360 Premium è la scelta migliore per chi ha molti account utente attivi su Mac e consente di proteggere il dispositivo Apple indipendentemente dal livello di esperienza di chi lo utilizza.

McAfee Total Protection per Mac

Altra suite di sicurezza per Mac dal costo accessibile è McAfee Total Protection, realizzata da una delle aziende di protezione più famose al mondo.

Con questa suite il Mac diventerà ancora più sicuro grazie a un motore di scansione pluripremiato, connessione VPN, ottimizzazione delle prestazioni, protezione della rete domestica, assistenza online dedicata, password manager e navigazione sicura.

I pacchetti disponibili permettono di proteggere da uno a cinque dispositivi per uno o due anni.

McAfee Total Protection è un’ottima scelta per chi vuole provare una suite di sicurezza Mac a basso costo e con tutte le funzioni indispensabili per proteggere il proprio dispositivo Apple.

Kaspersky Internet Security per Mac

Kaspersky Internet Security è un’altra suite di sicurezza completa e disponibile per Mac.

Con il pacchetto di Kaspersky sarà possibile proteggere il proprio dispositivo Apple da ogni attacco, mettendo al sicuro la propria privacy e i dati personali sensibili durante tutte le attività svolte online e offline. Le funzionalità aggiuntive consentono di incrementare il livello di sicurezza, tramite la protezione webcam e il parental control, per esempio.

I pacchetti disponibili permettono di proteggere da uno a cinque dispositivi per uno o due anni.

Acquistare un antivirus per Mac in offerta su Mr Key Shop

Per sfruttare tutte le funzionalità di sicurezza degli antivirus visti finora ci si può rivolgere a un rivenditore di licenze come Mr Key Shop.

Sul sito di Mr Key Shop si possono infatti acquistare licenze genuine e originali dei migliori antivirus in circolazione. L’affidabilità del servizio è comprovata, come testimoniano anche i numerosi feedback positivi lasciati dai clienti su TrustPilot.

Mr Key Shop mette a disposizione dei metodi di pagamento sicuri, tracciati e certificati (PayPal, Amazon Pay, carta di credito/debito e PostePay), assistenza specializzata e gratuita in italiano e in inglese, spedizione online immediata delle key acquistate (quindi assolutamente eco-friendly) e garanzia soddisfatti o rimborsati in caso di errato acquisto.

Qual è la procedura da seguire per l’acquisto di un antivirus per Mac su Mr Key Shop?

Dopo aver scelto il prodotto più adatto alle proprie esigenze, basterà cliccare su Aggiungi al carrello e poi su Vai alla cassa. A questo punto sarà necessario ricontrollare l’ordine e cliccare nuovamente su Vai alla cassa. Fatto questo, bisognerà fare l’accesso con l’account Mr Key Shop o crearne uno al momento, confermando l’indirizzo email di consegna e di fatturazione, scegliendo uno dei metodi di pagamento supportati e confermando la transazione.

Oltre alle suite di protezione per dispositivi Mac, Mr Key Shop offre licenze di antivirus per iOS a prezzi vantaggiosi. Non tutti sanno, infatti, che anche i dispositivi mobile vanno messi in sicurezza: proteggere lo smartphone è fondamentale per svolgere attività e operazioni online senza correre rischi.

Ma non è tutto, perché l’e-store mette a disposizione anche altri prodotti molto utili. Infatti, è possibile acquistare VPN per Mac, per esempio, per una protezione realmente completa durante la navigazione online. Anche i pacchetti Office per Mac sono facilmente reperibili sul sito: si tratta quindi di un’ottima alternativa per ottenere Office 2021 al miglior prezzo, per esempio, sfruttando tutti gli strumenti del pacchetto pensati per l’uso domestico o professionale.

Inoltre, se si è interessati alle licenze di sistemi operativi diversi da quelli dell’ecosistema Apple, è bene sapere che sull’e-commerce di Mr Key Shop si possono anche acquistare Windows 11 e le altre versioni del sistema operativo di casa Microsoft.

Come scaricare e installare un antivirus per Mac

Effettuare il download e l’installazione dell’antivirus scelto per il proprio dispositivo Mac è piuttosto semplice, anche grazie alle indicazioni fornite dal rivenditore al momento della consegna via email.

Pochi secondi dopo l’acquisto, infatti, si riceverà una email che conterrà anche il link per il download del file ISO ufficiale.

Poiché si utilizza un Mac, conviene controllare che il link di download contenga il file .dmg o .pkg; in caso contrario basterà aprire il sito del produttore dell’antivirus scelto e recuperare il link alla prova gratuita, da attivare con la chiave ottenuta tramite email.

Installare un antivirus su Mac serve davvero?

I Mac e i MacBook dispongono del sistema operativo macOS, da sempre considerato molto sicuro e immune ai virus progettati per Windows. Questo però non significa che non esistano minacce in grado di colpire i Mac.

Tra le minacce più diffuse sui Mac troviamo infatti:

Phishing

Cryptojacking

DNS hijacking

Spoofing

Sniffing.

Tutte queste minacce (solitamente veicolate tramite email, link, foto o siti web compromessi) possono colpire anche i Mac, indipendentemente dal livello di esperienza di chi utilizza il device.

Conviene quindi incrementare il livello di sicurezza offerto da macOS installando un buon antivirus per Mac e una VPN per integrare nuovi strumenti di prevenzione.

Antivirus per Mac gratis o a pagamento: quale scegliere?

Considerato il livello di protezione superiore già offerto dal sistema operativo macOS, non ha molto senso puntare su un antivirus gratuito: un prodotto di questo tipo, infatti, non fornirà strumenti di protezione avanzata e non riceverà gli aggiornamenti periodici, non rivelandosi quindi in grado di bloccare potenziali attacchi informatici più recenti ed evoluti.

Per questo motivo è il caso di incrementare realmente il livello di sicurezza su Mac puntando fin da subito su un antivirus a pagamento, così da avere la certezza di accedere alle migliori tecnologie di rilevamento disponibili sul mercato, oltre a beneficiare di funzionalità aggiuntive utili a fermare le minacce nascoste all’interno di link, email e messaggi.

Conclusioni

I tempi per installare un antivirus su Mac sono ormai maturi: anche se i dispositivi Apple sono sensibilmente meno vulnerabili agli attacchi, è sempre bene proteggere i propri file e dati personali in maniera adeguata.

Al contrario di quanto si possa pensare, infatti, i Mac non sono inattaccabili e i malintenzionati più esperti sono ormai in grado di infettare qualsiasi dispositivo.

Le licenze per l’uso dei migliori antivirus per Mac possono essere acquistate su un sito sicuro e affidabile come Mr Key Shop, che fornisce ottime soluzioni di sicurezza compatibili con Mac a prezzi concorrenziali e con tutte le dovute garanzie.