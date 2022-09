Tra i migliori marchi in circolazione in fatto di accessori per smartphone e tablet, Anker vanta una vasta scelta di caricabatterie USB-C realizzati con tecnologie di ultima generazione. Un esempio è il 711 Nano II da 30W, attualmente in offerta lampo su Amazon a soli 19,99 euro.

Il consiglio è di procedere quanto prima all’acquisto, perché la richiesta è in rapida e costante crescita. Considera che lo si può utilizzare anche per ricaricare i MacBook. Mica male.

La proposta di Anker è un vero concentrato di tecnologia. Il caricabatterie USB-C 711 sprigiona la potenza di 30W pur essendo minuscolo (27,6 x 27,4mm). È un gadget ultra-compatto che puoi portare con in borsa, nello zaino o addirittura in tasca. Non ne avvertirai mai il peso.

Lo puoi usare per dare energia a un numero sconfinato di dispositivi: smartphone, tablet, smartwatch, console portatili, controller, auricolari wireless, fotocamere e addirittura notebook. Quindi, se nel tuo arsenale tech ci sono anche iPhone, iPad e MacBook, questo caricabatterie USB-C da 30W fa assolutamente al caso tuo.

Ricorda che si tratta di un’offerta lampo e che, di conseguenza, sarà disponibile solo per pochissime ore. Inoltre, c’è da considerare la richiesta, quindi una volta raggiunto il 100%, non potrai più acquistarlo. Meglio aggiungere subito il caricabatterie di Anker al carrello.