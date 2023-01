Parliamoci chiaro: se stai cercando un mouse wireless affidabile, preciso e compatibile sia con macOS che con Windows, allora non devi fare altro che aggiungere al carrello il Pebble di Logitech. Il suo prezzo di listino è di 30€, ma oggi lo paghi solo 14,99€ grazie al super sconto del 50% proposto da Amazon. Dimmi tu come si fa dire di no.

Logitech Pebble, il mouse wireless più amato dagli utenti PC e Mac

Puoi scegliere di connetterti al tuo dispositivo tramite Bluetooth o il ricevitore USB di tipo A da 2,4 GHz incluso, che ha una portata fino a 1 metro. L’uso del ricevitore aiuta a ridurre le possibilità di caduta o ritardo durante l’uso del mouse e si ripone ordinatamente sotto la copertura magnetica quando non ne hai bisogno.

Con una durata della batteria di 18 mesi, puoi utilizzare con sicurezza Pebble senza preoccuparti che perda energia. Il mouse consente inoltre di risparmiare energia automaticamente passando alla modalità di sospensione quando fai una pausa.

Il mouse wireless Logitech Pebble M350 è compatibile con dispositivi Windows 10, 11 o successivi, MacOS 10.10, ChromeOS, Linux 2.6+ e Android 5.0 o successivi, inclusi i tablet Microsoft Surface. Rotondo e compatto, è progettato per stare comodamente nel palmo della tua mano. I pulsanti e la rotellina di scorrimento meccanica sono entrambi silenziosi, quindi puoi lavorare senza disturbare gli altri.

