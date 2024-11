AMAZON sconta di 600€ il Samsung Galaxy S24 Ultra: FOLLIA

Su Amazon, oggi, in occasione del Single’s Day viene scontato del 36% il top di gamma assoluto di casa Samsung: l’S24 Ultra viene venduto a 1199€, risparmia ben 660€!

Crolla il prezzo del Samsung Galaxy S24 Ultra su Amazon

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top della gamma per chi cerca prestazioni, resistenza e innovazione. La confezione include anche il caricabatterie Samsung da 25W per ricaricare rapidamente il tuo dispositivo. Grazie all’intelligenza artificiale, potrai fare tutto dal tuo smartphone: modifica le tue foto come un professionista con Edit Suggestion, traduci le conversazioni in tempo reale con Traduzione Live durante le chiamate, e prendi appunti con la S Pen mentre Assistente Note organizza i tuoi pensieri in un riassunto ordinato.

Il Galaxy S24 Ultra è pronto per ogni avventura, con un telaio in titanio che garantisce una protezione superiore. Inoltre, la resistenza ai graffi è migliorata grazie a Corning Gorilla Armor e il grado di protezione IP68 lo rende resistente all’acqua e alla polvere.

La fotocamera da 200MP cattura ogni dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie al ProVisual engine. Con il Space Zoom e un teleobiettivo con OIS più ampio, le tue foto e video saranno più stabili e luminosi, anche di notte.

L’esperienza di gioco è fluida e realistica grazie a un potente processore e a una camera di vapore quasi raddoppiata per mantenere la temperatura sotto controllo. Con una memoria ampia, straordinaria efficienza energetica e una batteria da 5.000 mAh, avrai una lunga autonomia per tutto il giorno. Il display QHD+ da 6,8″ offre una visione impeccabile con Vision Booster, mentre il Corning Gorilla Armor migliora la nitidezza riducendo i riflessi.

