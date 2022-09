Oltre allo Scribe e agli Echo Dot e Studio di nuova generazione, l’evento settembrino di Amazon ha portato con sé tanti altri nuovi prodotti. Il gigante di Seattle ha fatto le cose in grande quest’anno, con aggiornamenti su tutta la linea. Scopriamo insieme le novità, la maggior parte delle quali già preordinabili anche in Italia.

Nuovo telecomando Alexa Pro

Alexa Pro è un inedito telecomando realizzato per semplificare l’esperienza d’uso sotto tutti i punti di vista. Addirittura c’è una funzione per ricercare l’accessorio pronunciando la formula magica “Alexa, trova il mio telecomando” (in alternativa si può utilizzare il comando Remote Finder dell’app Fire TV).

Il look è stato ammodernato e sono ora presenti due nuovi pulsanti personalizzabili per accedere più rapidamente ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa. Altra novità assolutamente gradita è la retroilluminazione dei pulsanti: grazie ad un apposito sensore, si attiva in automatico quando il telecomando viene sollevato in ambienti con scarsa luminosità.

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi Fire TV, Alexa Pro è preordinabile su Amazon al prezzo di 39,99 euro.

Echo Auto 2022

Al pari del suo predecessore, il nuovo Echo Auto – per dirla in breve – porta Alexa nella tua automobile, e ciò significa che puoi controllare con semplici comandi vocali il sistema audio del tuo veicolo, le chiamate in entrata e in uscita via Bluetooth e altro ancora.

Il gadget è più piccolo e dispone di meno microfoni rispetto alla precedente generazione (cinque, non più otto) ma i nuovi algoritmi garantiscono un miglior riconoscimento dei comandi vocali.

Il costo è di 54,99 dollari per il mercato statunitense. Siamo in attesa di scoprire quello per l’Italia.

Halo Rise

No, non c’entra nulla l’acclamata saga videoludica in esclusiva per PC e Xbox. Halo Rise è un dispositivo da posizionare sul comodino che monitora la qualità del sonno. Come? Grazie a sensori per il movimento e la respirazione che – in teoria – dovrebbero fornirti un quadro abbastanza completo su come tu abbia dormito. In aggiunta, lo puoi usare anche come sveglia (con suoni e luci).

Il suo costo è di 139,99 dollari e sarà acquistabile entro la fine del 2022.

Fire TV Cube 2022

L’ultima iterazione del Fire TV Cube giunge con miglioramenti sotto diversi punti di vista. C’è ad esempio l’HDMI oppure una feature chiamata “super-resolution upscaling” per migliorare la risoluzione di contenuti in alta definizione. Supporta il Wi-Fi 6E e, a detta di Amazon, è il 20% più veloce rispetto alla precedente versione.

È attualmente in fase di preordine al costo di 159,99 euro. La consegna è prevista a partire dal 28 ottobre.

Fire TV da 65″ e 75″

Amazon ha svelato due televisori Fire TV Omni QLED con sensori di luce ambientale che calibrano in automatico la luminosità quando non ci sono persone nei paraggi.

Il modello da 65″ costa 799 dollari, quello da 75″ invece 1.099,99 dollari.

Ring Spotlight Cam Pro

La Spotlight Cam Pro di Ring (marchio Amazon) è una videocamera di sicurezza da esterni con video HD a 1080p e HDR, comunicazione bidirezionale con Audio+, faretti LED attivati dal movimento, sirena di sicurezza, rilevamento del movimento 3D, vista dall’alto e altro ancora.

La puoi preordinare a 229,99 euro su Amazon. La consegna senza costi aggiuntivi è prevista a partire dal 28 ottobre.