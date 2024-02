Amazon lancia la PROMO sul tablet DEFINITIVO: Samsung Galaxy Tab A9 IN SCONTO

Samsung riesce ad offrire il massimo della qualità per ogni categoria di prodotto e per ogni fascia di mercato e oggi, su Amazon, il suo tablet, il Galaxy Tab A9 è in sconto del 19% per un costo finale di 139€.

Prezzo clamoroso: Samsung Galaxy Tab A9 in maxi sconto

Il Samsung Galaxy Tab A9 incarna l’eleganza e la modernità con il suo design raffinato e il corpo in metallo disponibile in Graphite o Navy. Dotato di un ampio schermo da 8,7 pollici con una risoluzione massima di 1340 x 800 pixel, offre un’esperienza visiva coinvolgente e nitida in qualsiasi ambiente luminoso.

Gli altoparlanti integrati offrono un audio dinamico di alta qualità, garantendo un’esperienza sonora immersiva durante la riproduzione di musica e film. Con una memoria RAM di 4 GB e una capacità di archiviazione di 64 GB (espandibile fino a 1 TB), il Galaxy Tab A9 ti consente di salvare tutti i tuoi file e documenti importanti con facilità.

La capacità di multitasking è ottimizzata grazie alla generosa RAM, consentendoti di lavorare su più applicazioni contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. La funzionalità di suddivisione dello schermo ti permette di massimizzare la tua produttività, consentendoti di utilizzare due app contemporaneamente senza dover passare da una all’altra.

Inoltre, con la sicurezza al primo posto, il Galaxy Tab A9 offre funzionalità avanzate come Secure Folder e Privacy Dashboard, che ti permettono di proteggere le tue informazioni sensibili e monitorare il livello complessivo di sicurezza del dispositivo.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto del 19% sul Samsung Galaxy Tab A9 che viene messo in vendita al costo totale e finale di 139€.

