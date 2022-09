Amazon vanta un listino di prodotti molto diversificato, con soluzioni per tutte le tasche per rendere smart qualsiasi ambiente. Di particolare successo è Echo Show 5 di seconda generazione, ma non quando è a prezzo pieno. Se sei interessato a questo preciso device, devi sapere che oggi lo puoi acquistare a soli 34,99 euro approfittando dell’imperdibile sconto del 59%. Meglio sbrigarsi ad aggiungerlo al carrello, perché le scorte potrebbero finire a breve. La spedizione è ovviamente gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Imposta sveglie e timer, controlla il tuo calendario, guarda un notiziario, fai una videochiamata con la telecamera da 2 MP e goditi musica e serie TV in streaming, usando solo la tua voce. Basta chiedere ad Alexa, e il gioco è fatto.

Inizia la giornata con una routine che accende le luci compatibili, oppure ascoltando le ultime notizie, le previsioni del tempo e la tua musica preferita. Scopri cosa succede mentre non sei in casa grazie alla telecamera integrata e controlla i dispositivi compatibili (come telecamere, luci e altri) usando lo schermo interattivo o la voce.

Grazie alla telecamera da 2 MP puoi chiamare amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fare un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa. Goditi film e serie TV da Prime Video, Netflix e altri servizi, oppure chiedi ad Alexa di riprodurre musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

E per quanto riguarda la privacy? Disattiva microfoni e telecamera semplicemente premendo un pulsante. Fai scorrere l’apposito copri-telecamera integrato per coprire la telecamera.